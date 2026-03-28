Новые льготы для участников СВО, запрет на экспорт бензина и второй Сфинкс. Что нового к утру 28 марта
США могут снять часть санкций против РФ после визита депутатов Госдумы в Вашингтон
26–27 марта состоялся визит делегации депутатов Госдумы в Штаты по приглашению американского конгресса. По его итогам один из российских делегатов Вячеслав Никонов допустил, что Вашингтон снимет с Москвы часть санкций.
Все отменить, я думаю, не получится, но большое количество санкций отменить можно будет за их полной бессмысленностью. <...> Не могу сказать, что я как-то очень оптимистичен в отношении отмены ближайших санкций, но какие-то из них могут отпасть.
По словам парламентария, Штаты даже выразили готовность решать некоторые вопросы в отношениях между Москвой и Вашингтоном «не в связи с урегулированием на Украине». Например, стороны обсуждали ситуацию с собственностью россиян за рубежом, восстановление авиасообщения и выдачу виз.
В целом «дух Анкориджа», приверженность сторон договоренностям, достигнутым в ходе саммита на Аляске летом 2025-го, скорее жив, уверен депутат Никонов. Он добавил, что уже в июне американская делегация может посетить Москву.
Россия полностью запретит продажу бензина за рубеж
Сейчас в стране действуют ограничения на экспорт только для трейдеров и других организаций-непроизводителей. Новый запрет коснется уже тех, кто занимается производством. Одна из главных целей инициативы — стабилизировать цены на рынке.
В правительстве рассказали, что вице-премьер Александр Новак поручил подготовить проект постановления о запрете экспорта, который должен вступить в силу уже 1 апреля.
Участники СВО могут получить новые налоговые льготы
В Госдуме предложили освободить военных и их родственников от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам. По словам депутата Сергея Миронова, бойцы открывают счета на большие суммы, поэтому сейчас им приходится платить налог с процентов. Он считает, что эту ситуацию необходимо исправить.
В России завершили расследование дела сестер Хачатурян
В ближайшее время материалы дела об убийстве Михаила Хачатуряна, отца девушек, направят в прокуратуру для утверждения обвинения.
В апреле 2025-го суд признал Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над дочерьми.
Самих сестер задержали еще в 2018 году и обвинили в убийстве отца. Ожидается, что приговор Хачатуряну повлияет на исход их дела.
Трамп допустил военную операцию против Кубы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что создал «великие вооруженные силы», которые иногда приходится применять.
«Кстати говоря, Куба следующая», — добавил американский лидер.
Детали действий США против республики Трамп не уточнил.
Трамп в шутку переименовал Ормузский пролив в честь себя
Они будут вынуждены открыть пролив Трампа. Прошу прощения, Ормузский.
Так американский лидер прокомментировал ситуацию с блокировкой прохода судов Ираном. Затем Трамп назвал свою оговорку «ужасной ошибкой». Но добавил, что с ним обычно не происходят случайности.
Apple зарегистрирует в России новый товарный знак
Американская компания в марте подала заявку на регистрацию знака Genius Browse. Это название функции телевизоров Apple TV, которая подбирает для пользователей фильмы на основе их предпочтений. Регистрация позволит организации распространять в РФ связанное с Genius Browse программное обеспечение.
Apple покинула российский рынок еще в 2022 году.
В Египте нашли второго Сфинкса
Итальянские исследователи просканировали при помощи спутникового радара плато, на котором расположены египетские пирамиды, и нашли сооружение, скрытое под насыпью из затвердевшего песка. А шахты и проходы под ним похожи на те, что находятся под оригинальным Сфинксом.
Отмечается, что между лапами первой статуи есть стела, на которой изображены две фигуры сфинксов, поэтому ученые допускают существование «близнеца».