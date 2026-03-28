Ушедший из России технический гигант захотел зарегистрировать новый товарный знак

01:52, 28 марта 2026

Apple захотела зарегистрировать в России новый товарный знак
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский технический гигант Apple, ушедший из России в 2022 году, захотел зарегистрировать в стране новый товарный знак Genius Browse для телевизоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что корпорация подала заявку в марте 2026 года. Заявителем значится компания «Эппл Инк». Если заявка будет одобрена, то Apple получит право распространять на территории России программное обеспечение Genius Browse — это функция в приложении Apple TV, способная подбирать фильмы и сериалы на основе предпочтений пользователя.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России The Coca-Cola Company продлила действия товарных знаков на десять лет.

