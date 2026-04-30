Аномальный дефицит рабочей силы, проблемы у шахтеров, зумеры на вахте. Главное о рынке труда за неделю
Рабочих рук по-прежнему не хватает: что говорят об аномальном дефиците
Россия прежде никогда не сталкивалась с дефицитом рабочей силы таких масштабов. Такое мнение высказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на одном из экономических саммитов.
Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию.
О нехватке рабочих рук в России говорят не первый месяц — уже давно в стране сохраняется рекордно низкая безработица. В середине апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что она так и держится на уровне 2,1%. Это значит, что почти все трудоспособные граждане в стране уже работают.
Проблемы со свободными кадрами наблюдают и аналитики. По данным FinExpertiza, кадровый резерв в России сократился за 5 лет с 7 млн до 4 млн человек, а его доля по отношению к занятым снизилась с 10% до 6%.
К кадровому резерву отнесли:
- безработных, активно ищущих работу и готовых сразу к ней приступить (1,7 млн человек);
- людей в поиске, но не готовых выйти на работу сейчас либо допускающих такую возможность без активных действий со своей стороны (примерно 0,5 млн человек);
- желающих трудоустроится, но ничего для этого не делающих и не готовых немедленно приступить к работе (еще около 2,2 млн человек).
Эксперты убеждены, что ситуация не изменится — быстро увеличить число работников в России почти невозможно.
Основным кадровым резервом в стране становится молодежь, но ее слишком мало, чтобы переломить тренд.
Компании продолжают сокращения и замораживают найм
Кадровый дефицит не мешает компаниям массово расставаться с сотрудниками. Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, что в 2026 году сокращения планируются в каждой четвертой российской организации.
Но переживать пока рано: массовые увольнения ожидаются только в 2% фирм.
Эксперт добавила, что в 18% компаний уже идут точечные чистки, а еще в 5% готовятся к сокращениям в ближайшее время.
Тенденция не нова: сокращения в России начались еще в 2025 году. На этой неделе стало известно о прошедших увольнениях в банках — там штат в среднем сократился на 4%, а где-то на все 40%. Так кредитные организации оптимизируют бизнес-процессы.
Сокращения позитивно сказались на работникам, которым удалось сохранить места. Зарплаты в банковской сфере в среднем выросли на 15%, что выше темпов инфляции.
Мало работникам сокращений — их еще и не берут на работу без опыта. «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что компании резко отказались от найма таких молодых специалистов: доля подобных вакансий упала в I квартале 2026-го на 24% год к году.
Даже в сфере торговли, где больше всего свободных позиций для сотрудников без опыта, число таких предложений сократилось на 14%. А больше их стало в сферах:
- красоты и здоровья (+96%);
- услуг (+51%);
- культуры и образования и госслужбы (+46%).
Немало вакансий, не требующих опыта, также открыто в строительстве и промышленности.
Шахтеры стали массово жаловаться на долги по зарплате
Сразу в нескольких российских регионах возникли проблемы у шахтеров — им массово не платят зарплаты.
Первыми на долги по зарплате пожаловались рабочие нескольких луганских шахт. Ранее объектами управлял ростовский инвестор, который решил обанкротиться. На протяжении двух лет он выплачивал зарплату с задержками, а за первые 3 месяца 2026 года до сих пор не рассчитался с рабочими.
В начале весны шахты закрылись — и сотни человек остались без работы. До сих пор ищут новое место порядка 1200 человек.
Не лучше обстоят дела в Кузбассе: в главном угледобывающем регионе массово закрываются шахты. Под угрозой оказались 32 предприятия, из которых 19 уже прекратили работу.
В Березовском работникам шахт не платят зарплату еще с осени 2025 года. Кто-то не досчитался более 1 млн рублей. И даже судебное решение о выплате задолженности пока не помогло.
Зумеры уехали на вахты и напугали работодателей «микропенсиями»
Вахты внезапно оказались популярны у молодежи: число резюме от соискателей 18–25 лет за 2025 год подскочило на 97%, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Большую роль играют высокие зарплаты, но не только они мотивируют зумеров.
Межвахта воспринимается как полноценный отпуск длиной в месяц. Формат работы 60–30 или 30–30 дает больше свободного времени для путешествий, хобби, подработок, восстановления, то есть для всего, что любит молодежь. Зумеры любят мобильность и не видят смысла привязываться к одному региону, вахта позволяет совмещать работу и жизнь в разных точках страны.
Еще один бонус — вахты позволяют бороться с выгоранием. Во время таких поездок специалисты дистанцируются от надоевшего общества и рутинного офисного режима.
По данным карьерного консультанта, всплеск интереса зумеров к вахтам особенно заметен в Сибири и на Дальнем Востоке. Резкий приток молодых специалистов наблюдался в Приморье, на Сахалине и Магадане, а также в Якутии.
Пока молодые специалисты радуют одних работодателей, других они могут напугать своим новым трендом — микропенсиями. Это отпуск от нескольких месяцев до года, в который уходят уставшие от работы зумеры.
Как отметила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, микропенсии могут сыграть не в пользу соискателя на собеседовании. Пускай не все работодатели против такой тактики, для некоторых это настоящий красный флаг.
«Если говорить о том, сколько рекрутеров считают, что перерыв в работе — это красный флаг, перерыв в трудовом стаже более одного года без уважительных причин является поводом для сомнений для 4 из 10 рекрутеров. Если это происходит чаще, чем раз в год, то еще 3 рекрутера из 10 обратят на это внимание», — отметила она.
Поэтому любителям микропенсий стоит особенно тщательно готовиться к собеседованиям и заранее продумать, как они объяснят такие паузы в своей карьере. Ведь рекрутер может справедливо заметить, что из-за тренда сотрудник может уйти с работы в самый неподходящий момент.
На майские — работать, на новогодних — отдыхать: что с праздниками
Рекордное за 5 лет число россиян собралось работать на майских праздниках. В SuperJob таких насчитали 14%, что на 4 п. п. больше, чем в 2025 году.
Каждый второй россиянин (49%) решил остаться на выходных дома, а каждый шестой (17%) — поехать в деревню или на дачу. Еще 7% опрошенных отправятся на природу, а 2% — в путешествие по России. По 1% поедут за рубеж, на рыбалку или пойдут в гости.
Минтруд подготовил проект производственного календаря на 2027 год: в нем есть 11-дневные новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января) и одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.
Майские праздники в 2027-м россиян опять не порадуют: запланированы 3 выходных дня с 1-го по 3-е число и еще столько же с 8-е по 10-е. Так что долгого отдыха ждать не приходится.
Еще Минтруд запланировал по 3 дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и День России 12 июля. А в ноябре на День народного единства ожидаются по 4 дня отдыха.
Другие открытия недели
Каждый третий россиянин (36%) ищет работу со школьной скамьи. К такому выводу пришли во Всероссийском студенческом проекте «Твой ход».
По словам руководителя организации Юлии Епифановой, уже на первом курсе работают 21% студентов, еще 15% запускают карьеру на втором.
Россияне не заинтересовались вакансиями без конкретной зарплаты. В SuperJob выяснили, что 4 из 10 жителей страны никогда не откликаются на такие предложения.
Меньше трети (29%) россиян рассматривают такие вакансии время от времени, столько же — часто.
Интересно, что женщины оказались принципиальнее мужчин. Среди них 46% не рассматривают позиции с зарплатой по договоренности (против 38% среди работников мужского пола).
На Западе ИИ‑системы оказались дороже персонала. С такой неожиданной проблемой столкнулись компании, которые активно внедряют нейросети в бизнес-процессы.
По оценкам аналитиков, глобальные расходы на IT по итогам 2026 года достигнут $6,31 трлн. При этом в отдельных компаниях годовой бюджет на ИИ исчерпался еще в начале года, например в Uber.