27 марта 2026, 16:00

Россиян нанимают хуже, возрастных специалисток — еще хуже, зато семейным добавляют льгот. Главные новости рынка труда за неделю

На рынке труда в России сгущаются тучи: работодатели все реже нанимают новых сотрудников, а освободившиеся позиции предпочитают убирать вовсе. Тем временем с отдельными трудностями сталкиваются возрастные специалисты, которых в стране немало. В плюсе только семейные работники, правда, льготы для них могут обернуться дополнительной дискриминацией. Что обсуждали на этой неделе, рассказываем в нашем дайджесте.

Ушли с концами: в России сокращают наем

Вакансий в России все меньше, а резюме — все больше

Найти работу в 2026 году непросто: компании неохотно привлекают новичков, а вот соискателей на рынке прибавляется. Согласно исследованию SuperJob, число вакансий за последний год сократилось на 20%, а число резюме, наоборот, выросло — аж на треть.

Как быстро закрываются вакансии в 2026 году

КатегорияСроки
Рабочие28 дней (против 35 дней годом ранее)
Линейный персонал25 дней (против 31 дня)
Руководители30 дней (против 33 дней)

При этом расставаться с действующими сотрудниками бизнес не стремится. Только 2% опрошенных платформой работодателей заявили о планируемых или уже идущих массовых сокращениях, еще 16% готовят или проводят точечную оптимизацию численности персонала.

Все из-за сложной демографической ситуации: работников в целом не так уж много. Поэтому компании предпочитают бережнее относиться к сотрудникам и, даже если сталкиваются с финансовыми трудностями, пытаются сэкономить иначе (например, сокращая рабочую неделю).

Хотя баланс спроса и предложения меняется, соискатели в целом чувствуют себя уверенно. Мало кто согласен на уступки ради работы: неофициальное трудоустройство, более низкую зарплату, релокацию.

Эксперты предупреждают: объем найма продолжит снижаться и дальше, поэтому к новым реалиям все равно придется адаптироваться.

Россиянам перестали искать замену после увольнения

Российские компании стали реже подбирать новых сотрудников на замену уволившимся по собственному желанию. Такой тренд тоже заметили в SuperJob.

По итогам опроса менеджеров по персоналу и кадровиков исследователи пришли к выводу, что теперь бизнес чаще автоматизирует часть задач ушедшего специалиста, а другую часть распределяет между оставшимися сотрудниками.

Новая стратегия позволяет компаниям оптимизировать издержки, считают эксперты. Так они ограничивают расходы на персонал без сокращений — работники уходят сами, и их позиции просто исчезают.

Нежелание искать сотрудников на освободившиеся должности вполне понятно — пока новый специалист разберется, что к чему, пройдет несколько недель или даже месяцев. Куда проще перепоручить ключевые задачи коллегам уволившегося, а от прочего отказаться вовсе.

А что, если однажды вернуться туда, откуда ушел? Тем более это, как оказалось, распространенная практика.

Россияне рассказали о возвращении к бывшим работодателям

Почти половина россиян возвращались на предыдущее место работы — об этом заявили 43% опрошенных сервисом «Работа.ру». Еще 4% подумывают об этом прямо сейчас.

Вот что называют главными стимулами для возвращения в знакомую компанию:

  • работодатель, с которым приятно работать (42%);
  • новые выгодные условия (38%);
  • более высокая зарплата (37%);
  • удобный график (34%);
  • подходящая локация (33%);
  • здоровая рабочая атмосфера (30%).

Не хотят рассматривать такой сценарий чаще всего из-за неблагоприятных условий работы и желания двигаться дальше — такие причины назвали 45 и 44% респондентов соответственно.

Что же лучше: придерживаться принципа «уходя — уходи» или не отметать вариант воссоединения с экс-коллегами? Подводные камни возвращения на прежнюю работу мы рассматривали здесь.

Семейных поддержат трудовыми льготами: что придумали в Госдуме

Запрет на испытательный срок распространят на женщин с детьми до 3 лет

Госдума окончательно приняла законопроект о запрете на испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет. Раньше установить его не могли только матерям с малышами до полутора лет.

Теперь документ должны поддержать в Совфеде, после чего его подпишет президент.

Инициативу авторы законопроекта объясняли непростым периодом воспитания ребенка в первые годы его жизни. Испытательный срок при приеме на работу в это время становится источником лишнего стресса и мешает женщинам вернуться к профессиональной деятельности после появления малыша.

Новая льгота могла бы стать поводом для радости, но у экспертов на этот счет совсем другие мысли. Юристы считают, что из-за ограничений молодым мамам станут предпочитать других кандидатов. Что еще они думают по этому поводу, можно узнать здесь.

Россиян с беременными женами захотели запретить увольнять

Еще одна инициатива с неоднозначным потенциалом: в Госдуму внесли законопроект о защите мужчин с беременными супругами от увольнения.

Сейчас закон запрещает уволить беременную женщину. Исключение — ликвидация компании или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Норму хотят распространить и на их мужей, пока женщина не родит.

Мы предлагаем распространить эту гарантию и на мужчину, если его супруга беременна. Это позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка.

Дмитрий Гусев, соавтор законопроекта

Помимо этого, законопроект обязует работодателей продлять срочный трудовой договор мужчинам на время беременности их жен. Для подтверждения льготы им придется регулярно (но не чаще раза в три месяца) предоставлять справку о положении женщины.

Законопроект подготовили депутаты от «Справедливой России». Инициатива направлена на «утверждение в России вовлеченного и ответственного отцовства».

Возрастных специалистов в России все больше — и им нелегко

В Минтруде назвали средний возраст российского работника

Средний возраст работника в РФ составил 42 с половиной года. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

При этом в восьми отраслях (он не уточнил каких) доля работников 50+ превышает 35% от общего числа занятых.

Еще в январе сервис «Авито Работа» сообщал, что россияне от 45 до 64 лет стали самыми активными соискателями в 2025 году. Количество резюме в этой группе подскочило на 73% год к году.

Россиянкам старше 45 лет массово отказывают в трудоустройстве

Абсолютное большинство россиянок 45+ получают отказы при трудоустройстве из-за возраста, сообщила на этой неделе «База». По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, особенно тяжело работницам, которые долго не работали из-за воспитания детей.

Работодатели опасаются, что они перестали быть профессионалами и уже не способны адаптироваться к изменившемуся рынку.

По оценкам Мурадяна, до 45% соискателей старше 55 лет не получают офер именно из-за возраста. Часто им предлагают слишком низкую зарплату или тяжелую физическую работу.

Для возрастных работников в такой ситуации выход один — подработки. Но достаточно зарабатывать на фрилансе они пока не начали.

Возрастные работники заинтересовались фрилансом

Работники старше 45 лет стали чаще предлагать свои услуги в качестве фрилансеров. Доля регистраций таких специалистов в сервисе Solar Staff за последние 14 месяцев увеличилась на 2 п. п. — с 6 до 8%, рассказали нам в компании.

При этом доля возрастных сотрудников среди всех активных фрилансеров сохраняется на высоком уровне — порядка 18–19%.

Мы видим устойчивый, но не взрывной рост. Специалисты 45+ чаще заходят во фриланс как в дополнительный источник дохода или более гибкий формат занятости, а не как в полную замену классической работы.

Валерия Акыева, директор по коммуникациям Solar Staff

Вот только доходы фрилансеров 45+ остаются ниже среднего по рынку. В этой группе исполнители зарабатывают около 28 тыс. рублей в месяц, тогда как в среднем фрилансеры получают порядка 42 тыс. рублей ежемесячно.

Такой разрыв эксперты объясняют осторожностью возрастных специалистов: они тщательнее отбирают задачи, чаще избегают высокой конкуренции и масштабирования нагрузки.

Интересно, что возрастных фрилансеров-женщин куда больше (70%), но зарабатывают они вдвое ниже мужчин — 17 тыс. против 34 тыс. рублей.

Гендерный разрыв в доходах в этой группе было бы некорректно объяснять уровнем квалификации. Мы видим, что во многих случаях он связан с тем, как специалисты оценивают свою работу и выстраивают финансовые ожидания. Женщины в разных возрастных категориях чаще склонны занижать стоимость своих услуг, что напрямую влияет на итоговый доход. Это системная и накопленная проблема, связанная с карьерным опытом, переговорными практиками и общими рыночными паттернами, а не с качеством работы.

Валерия Акыева
Другие открытия недели

Зарплатные желания россиян оказались скромными

Россияне назвали 180 тыс. рублей желаемым размером зарплаты в 2026 году, при этом 35% опрошенных были бы довольны и 100 тыс. рублей в месяц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Webbankir.

Еще 17,5% россиян хотели бы получать 150 тыс. рублей, а 19,6% — 200 тыс. рублей ежемесячно. А 5% россиян устроили бы и 50 тыс. рублей.

При этом среднемесячная заработная плата в 2025 году составила чуть больше 100 тыс. рублей.

Так что большинство респондентов мечтают просто получать среднюю зарплату по стране.

Военкоматы станут быстрее узнавать об уволенных айтишниках с отсрочкой от армии

IT-специалистам c отсрочкой от армии добавили поводов для беспокойства. Теперь военкоматы будут узнавать об их увольнении и потере права на отсрочку в три раза быстрее — срок сократили с 2 недель до 5 дней.

О нововведении заговорили еще в ноябре 2025 года. Поправка стала продолжением закона о круглогодичном призыве в армию: с 2026 года повестки рассылают на протяжении всего года, а в части призывников отправляют весной и осенью, как раньше.

Сокращенный срок поможет в ликвидации «серого» коридора, когда компания не спешит с уведомлением военкомата и сотрудник продолжает числиться в реестре с правом на отсрочку. Подробнее о том, чего теперь ждать айтишникам, мы рассказывали здесь.

Раскрыты профессии с наиболее подверженными депрессии работниками

Врачи, учителя и менеджеры оказались больше других подвержены депрессии, рассказал РИА «Новости» врач-психиатр, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

Это те профессии, для которых характерно так называемое профессиональное выгорание, профессии, которые выкачивают энергетический ресурс, прежде всего моральный. Это профессии, связанные с работой с людьми, когда человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха.

Александр Сергиевич, психиатр

Среди педагогов особенно подвержены депрессивным расстройствам школьные учителя. По мнению специалиста, все из-за того, что дети стали сложнее, из-за чего работа педагога еще труднее, чем прежде.

