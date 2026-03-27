Россиян нанимают хуже, возрастных специалисток — еще хуже, зато семейным добавляют льгот. Главные новости рынка труда за неделю
Ушли с концами: в России сокращают наем
Вакансий в России все меньше, а резюме — все больше
Найти работу в 2026 году непросто: компании неохотно привлекают новичков, а вот соискателей на рынке прибавляется. Согласно исследованию SuperJob, число вакансий за последний год сократилось на 20%, а число резюме, наоборот, выросло — аж на треть.
Как быстро закрываются вакансии в 2026 году
|Категория
|Сроки
|Рабочие
|28 дней (против 35 дней годом ранее)
|Линейный персонал
|25 дней (против 31 дня)
|Руководители
|30 дней (против 33 дней)
При этом расставаться с действующими сотрудниками бизнес не стремится. Только 2% опрошенных платформой работодателей заявили о планируемых или уже идущих массовых сокращениях, еще 16% готовят или проводят точечную оптимизацию численности персонала.
Все из-за сложной демографической ситуации: работников в целом не так уж много. Поэтому компании предпочитают бережнее относиться к сотрудникам и, даже если сталкиваются с финансовыми трудностями, пытаются сэкономить иначе (например, сокращая рабочую неделю).
Хотя баланс спроса и предложения меняется, соискатели в целом чувствуют себя уверенно. Мало кто согласен на уступки ради работы: неофициальное трудоустройство, более низкую зарплату, релокацию.
Эксперты предупреждают: объем найма продолжит снижаться и дальше, поэтому к новым реалиям все равно придется адаптироваться.
Россиянам перестали искать замену после увольнения
Российские компании стали реже подбирать новых сотрудников на замену уволившимся по собственному желанию. Такой тренд тоже заметили в SuperJob.
По итогам опроса менеджеров по персоналу и кадровиков исследователи пришли к выводу, что теперь бизнес чаще автоматизирует часть задач ушедшего специалиста, а другую часть распределяет между оставшимися сотрудниками.
Новая стратегия позволяет компаниям оптимизировать издержки, считают эксперты. Так они ограничивают расходы на персонал без сокращений — работники уходят сами, и их позиции просто исчезают.
Нежелание искать сотрудников на освободившиеся должности вполне понятно — пока новый специалист разберется, что к чему, пройдет несколько недель или даже месяцев. Куда проще перепоручить ключевые задачи коллегам уволившегося, а от прочего отказаться вовсе.
А что, если однажды вернуться туда, откуда ушел? Тем более это, как оказалось, распространенная практика.
Россияне рассказали о возвращении к бывшим работодателям
Почти половина россиян возвращались на предыдущее место работы — об этом заявили 43% опрошенных сервисом «Работа.ру». Еще 4% подумывают об этом прямо сейчас.
Вот что называют главными стимулами для возвращения в знакомую компанию:
- работодатель, с которым приятно работать (42%);
- новые выгодные условия (38%);
- более высокая зарплата (37%);
- удобный график (34%);
- подходящая локация (33%);
- здоровая рабочая атмосфера (30%).
Не хотят рассматривать такой сценарий чаще всего из-за неблагоприятных условий работы и желания двигаться дальше — такие причины назвали 45 и 44% респондентов соответственно.
Что же лучше: придерживаться принципа «уходя — уходи» или не отметать вариант воссоединения с экс-коллегами? Подводные камни возвращения на прежнюю работу мы рассматривали здесь.
Семейных поддержат трудовыми льготами: что придумали в Госдуме
Запрет на испытательный срок распространят на женщин с детьми до 3 лет
Госдума окончательно приняла законопроект о запрете на испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет. Раньше установить его не могли только матерям с малышами до полутора лет.
Теперь документ должны поддержать в Совфеде, после чего его подпишет президент.
Инициативу авторы законопроекта объясняли непростым периодом воспитания ребенка в первые годы его жизни. Испытательный срок при приеме на работу в это время становится источником лишнего стресса и мешает женщинам вернуться к профессиональной деятельности после появления малыша.
Новая льгота могла бы стать поводом для радости, но у экспертов на этот счет совсем другие мысли. Юристы считают, что из-за ограничений молодым мамам станут предпочитать других кандидатов. Что еще они думают по этому поводу, можно узнать здесь.
Россиян с беременными женами захотели запретить увольнять
Еще одна инициатива с неоднозначным потенциалом: в Госдуму внесли законопроект о защите мужчин с беременными супругами от увольнения.
Сейчас закон запрещает уволить беременную женщину. Исключение — ликвидация компании или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Норму хотят распространить и на их мужей, пока женщина не родит.
Мы предлагаем распространить эту гарантию и на мужчину, если его супруга беременна. Это позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка.
Помимо этого, законопроект обязует работодателей продлять срочный трудовой договор мужчинам на время беременности их жен. Для подтверждения льготы им придется регулярно (но не чаще раза в три месяца) предоставлять справку о положении женщины.
Законопроект подготовили депутаты от «Справедливой России». Инициатива направлена на «утверждение в России вовлеченного и ответственного отцовства».
Возрастных специалистов в России все больше — и им нелегко
В Минтруде назвали средний возраст российского работника
Средний возраст работника в РФ составил 42 с половиной года. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
При этом в восьми отраслях (он не уточнил каких) доля работников 50+ превышает 35% от общего числа занятых.
Еще в январе сервис «Авито Работа» сообщал, что россияне от 45 до 64 лет стали самыми активными соискателями в 2025 году. Количество резюме в этой группе подскочило на 73% год к году.
Россиянкам старше 45 лет массово отказывают в трудоустройстве
Абсолютное большинство россиянок 45+ получают отказы при трудоустройстве из-за возраста, сообщила на этой неделе «База». По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, особенно тяжело работницам, которые долго не работали из-за воспитания детей.
Работодатели опасаются, что они перестали быть профессионалами и уже не способны адаптироваться к изменившемуся рынку.
По оценкам Мурадяна, до 45% соискателей старше 55 лет не получают офер именно из-за возраста. Часто им предлагают слишком низкую зарплату или тяжелую физическую работу.
Для возрастных работников в такой ситуации выход один — подработки. Но достаточно зарабатывать на фрилансе они пока не начали.
Возрастные работники заинтересовались фрилансом
Работники старше 45 лет стали чаще предлагать свои услуги в качестве фрилансеров. Доля регистраций таких специалистов в сервисе Solar Staff за последние 14 месяцев увеличилась на 2 п. п. — с 6 до 8%, рассказали нам в компании.
При этом доля возрастных сотрудников среди всех активных фрилансеров сохраняется на высоком уровне — порядка 18–19%.
Мы видим устойчивый, но не взрывной рост. Специалисты 45+ чаще заходят во фриланс как в дополнительный источник дохода или более гибкий формат занятости, а не как в полную замену классической работы.
Вот только доходы фрилансеров 45+ остаются ниже среднего по рынку. В этой группе исполнители зарабатывают около 28 тыс. рублей в месяц, тогда как в среднем фрилансеры получают порядка 42 тыс. рублей ежемесячно.
Такой разрыв эксперты объясняют осторожностью возрастных специалистов: они тщательнее отбирают задачи, чаще избегают высокой конкуренции и масштабирования нагрузки.
Интересно, что возрастных фрилансеров-женщин куда больше (70%), но зарабатывают они вдвое ниже мужчин — 17 тыс. против 34 тыс. рублей.
Гендерный разрыв в доходах в этой группе было бы некорректно объяснять уровнем квалификации. Мы видим, что во многих случаях он связан с тем, как специалисты оценивают свою работу и выстраивают финансовые ожидания. Женщины в разных возрастных категориях чаще склонны занижать стоимость своих услуг, что напрямую влияет на итоговый доход. Это системная и накопленная проблема, связанная с карьерным опытом, переговорными практиками и общими рыночными паттернами, а не с качеством работы.
Другие открытия недели
Зарплатные желания россиян оказались скромными
Россияне назвали 180 тыс. рублей желаемым размером зарплаты в 2026 году, при этом 35% опрошенных были бы довольны и 100 тыс. рублей в месяц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Webbankir.
Еще 17,5% россиян хотели бы получать 150 тыс. рублей, а 19,6% — 200 тыс. рублей ежемесячно. А 5% россиян устроили бы и 50 тыс. рублей.
При этом среднемесячная заработная плата в 2025 году составила чуть больше 100 тыс. рублей.
Так что большинство респондентов мечтают просто получать среднюю зарплату по стране.
Военкоматы станут быстрее узнавать об уволенных айтишниках с отсрочкой от армии
IT-специалистам c отсрочкой от армии добавили поводов для беспокойства. Теперь военкоматы будут узнавать об их увольнении и потере права на отсрочку в три раза быстрее — срок сократили с 2 недель до 5 дней.
О нововведении заговорили еще в ноябре 2025 года. Поправка стала продолжением закона о круглогодичном призыве в армию: с 2026 года повестки рассылают на протяжении всего года, а в части призывников отправляют весной и осенью, как раньше.
Сокращенный срок поможет в ликвидации «серого» коридора, когда компания не спешит с уведомлением военкомата и сотрудник продолжает числиться в реестре с правом на отсрочку. Подробнее о том, чего теперь ждать айтишникам, мы рассказывали здесь.
Раскрыты профессии с наиболее подверженными депрессии работниками
Врачи, учителя и менеджеры оказались больше других подвержены депрессии, рассказал РИА «Новости» врач-психиатр, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
Это те профессии, для которых характерно так называемое профессиональное выгорание, профессии, которые выкачивают энергетический ресурс, прежде всего моральный. Это профессии, связанные с работой с людьми, когда человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха.
Среди педагогов особенно подвержены депрессивным расстройствам школьные учителя. По мнению специалиста, все из-за того, что дети стали сложнее, из-за чего работа педагога еще труднее, чем прежде.
