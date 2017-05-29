Кабаны с рублем

Правительство Дмитрия Медведева отметило свое пятилетие увеличением доходов бюджета и новым снижением доходов населения. Продление сделки с ОПЕК делает макроэкономическую ситуацию более предсказуемой, но чем ближе официальный старт президентской кампании — тем выше вероятность перестановок в кабмине. «Вне зависимости от персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясные, понятные планы развития экономики и социальной сферы», — заявил президент на встрече с премьером. Готовы ли дать такие ориентиры нынешние руководители правительства?

Дмитрий Козак

Белый дом поднимается на хрущевках. Подготовленные под руководством Дмитрия Козака правительственные поправки к законопроекту о реновации оказались едва ли не самыми радикальными. «Там есть все, что только можно было учесть», — цитирует «Коммерсантъ» источник в аппарате кабмина. А Козак подчеркивает: согласно поправкам, граждане смогут обжаловать как само решение о реновации, так и равнозначность предоставляемого помещения или равноценность денежного возмещения.

Дмитрий Козак Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Впрочем, неясно, сможет ли вице-премьер распорядиться заработанными на реновации репутационными бонусами, особенно если активность Козака в решении этой резонансной проблемы его коллеги расценят как проявление премьерских амбиций.

Ольга Голодец

Чем сильнее падают доходы населения, тем слабее оборона оппонентов Ольги Голодец. Работодателям, которым в 2018 году предстоит выложить не менее 44 миллиардов рублей для доведения МРОТ до прожиточного минимума, похоже, нет смысла надеяться, что кто-то из министров финансово-экономического блока сможет все-таки торпедировать эту инициативу.

Ольга Голодец Фото: Елена Синеок / «Коммерсантъ»

Однако это не отменяет довольно мощных атак «с флангов». Новые многомиллиардные расходы бизнеса — хороший дополнительный аргумент в пользу сокращения страховых взносов, которого добиваются Минфин и Минэкономразвития. С другой стороны, промышленные лоббисты вполне могут попытаться разменять повышение МРОТ на ослабление рубля.

Оба эти варианта в случае их реализации никак не поспособствуют тому, чтобы рядовые граждане стали богаче, чем сейчас.

Игорь Шувалов

Жилье экономкласса оказывается вне закона. С подачи Игоря Шувалова правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому неэлитная недвижимость будет называться «стандартное жилье».

Игорь Шувалов (справа) Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Еще год назад первый вице-премьер решил скорректировать строительную терминологию, заявив, что принятое обозначение «по-русски звучит унизительно». При этом стандартное жилье в его понимании — это «жилье для рядовой обычной семьи» площадью 20-100 квадратных метров.

Впрочем, согласно правительственному законопроекту, минимально и максимально допустимые параметры, определяющие «стандартное жилье», должен разработать Минстрой. Иными словами, профильное ведомство получает некоторую свободу маневра, что в нынешней ситуации может оказаться подспорьем для падающей строительной отрасли. По данным Росстата, с начала года объемы жилищного строительства снизились на 15 процентов, и чтобы переломить этот негативный тренд и пополнить кошельки строителей, логичнее увеличить размеры новоиспеченных «стандартных квартир», параллельно повысив цены на них.

Дмитрий Рогозин

Среднемагистральный лайнер МС-21 совершил первый полет, но далеко не все флагманы российского авиапрома имеют шанс подняться вслед за ним. Неслучайно Дмитрий Рогозин пытается загрузить «сторонними» заказами рыбинское НПО «Сатурн»: крупнейший отечественный производитель двигателей не задействован в производстве нового самолета.

Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Однако глава «Газпрома» Алексей Миллер, которого Рогозин на минувшей неделе возил в Рыбинск, пока воздержался от закупок «сатурновских» турбин для нужд концерна. Стороны договорились лишь рассмотреть «возможность создания производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт».

А ведь Миллер на «Сатурне» не в первый раз. Еще в 2002-м он заключил с рыбинскими двигателестроителями 13-летний контракт на 40 миллиардов рублей. Правда, тогда не было санкций, затрудняющих сотрудничество «Газпрома» с зарубежными поставщиками оборудования. А «Сатурн» не входил в сферу интересов Сергея Чемезова, чей «Ростех» сегодня контролирует Объединенную двигателестроительную корпорацию. Иными словами, покупатель имел намного больше возможностей добиться от продавца выгодных для себя условий.

Сегодня «газпромовцы» и «сатурновцы» находятся примерно в равных весовых категориях. И в этом смысле позиции Рогозина, пытающегося спродюсировать новую мегасделку между ними, весьма уязвимы. Даже если Миллер разместит на НПО «Сатурн» новый заказ, ему всегда будет на кого попенять в связи с очередным увеличением корпоративных расходов и, следовательно, снижения размера дивидендов. Если же рыбинские «оборонщики» останутся без новых больших «гражданских» заказов, у главного «сатурновского» акционера Сергея Чемезова появится еще один «черный шар» против Рогозина. Пока, впрочем, у правительственного куратора ОПК есть «волшебная спичка» в виде вставшего на крыло МС-21.

Юрий Трутнев

Бюджет важнее экономики. Совет директоров «Русгидро», возглавляемый Юрием Трутневым, рекомендовал на 20 процентов увеличить сумму, направляемую на дивиденды. Акционеры, включая государство, вправе рассчитывать в общей сложности на 19,87 миллиарда рублей.

Юрий Трутнев Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правда, параллельно обсуждается и увеличение надбавки к энерготарифам для европейской части России, Урала и Сибири, за счет которой «Русгидро» собирается решать свои финансовые проблемы. До сих пор предполагалось, что эти деньги компенсируют компании издержки, связанные с доведением до среднероссийского уровня расценок, установленных для потребителей Дальнего Востока. Но, по данным «Ведомостей», теперь Минвостокразвития и «Русгидро» хотят аналогичным способом финансировать и инвестиционную программу энергохолдинга. Благо госкомпания предпочла направить больше прибыли на дивиденды, нежели на капитализацию.

Такое решение, несомненно, дает дополнительный аппаратный плюс самому Трутневу, но может обернуться значительными минусами для потребителей по всей стране, исключая Дальний Восток.

Александр Хлопонин

Борис Титов помогает Александру Хлопонину бороться за дорогую водку. «Существующие цены на крепкую алкогольную продукцию фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию, так как ни одно легальное предприятие сегодня не может уложиться в себестоимость данных минимальных цен, не говоря уже о минимальной доходности», — говорится в ежегодном титовском докладе президенту.

Александр Хлопонин Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

С 13 мая приказом Минфина минимальная розничная цена на водку была повышена до 205 рублей, тогда как Александр Хлопонин предлагал поднять эту планку до 219, а Союз производителей алкогольной продукции говорит о 230-240 рублях.

В то же время, по подсчетам Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, розничные продажи алкоголя и так за прошедшие пять лет сократились с 9,2 до 6,6 литра на человека. В качестве объяснения авторы исследования ссылаются на падение реальных доходов населения и форсированный рост акцизов. Но очевидно, что повышение минимальной розничной цены на водку также способствует вынужденной трезвости. Или, что еще хуже, — переходу на суррогаты вроде пресловутого «Боярышника».

Вряд ли такая перспектива устроит алкогольных лоббистов. Да и политические риски, связанные с подорожанием спиртного, нельзя недооценивать. Неслучайно минфиновцы собираются вернуться к пересмотру минимальной цены на водку не раньше 2018 года.

Аркадий Дворкович

Легче остановить диких кабанов, чем валютных «медведей». Вице-премьерская решимость бороться с африканской чумой свиней и призывы снижать популяцию ее «природных резервуаров» — довольно слабое утешение для аграриев, которых падение экспортных доходов беспокоит едва ли не больше, чем падеж скота.

Аркадий Дворкович Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом доллар пока так и не вернулся к 60 рублям — курсу, который Аркадий Дворкович вслед за главой Минсельхоза Александром Ткачевым называет равновесным. А ЦБ категорически отвергает предложения ослабить национальную валюту.

В итоге чем сильнее рубль, тем больше дополнительных доходов казне приходится отдавать подопечным Дворковича из реального сектора. На дорожное строительство, АПК (через докапитализацию Россельхозбанка) и промышленность выделяется в общей сложности 64 миллиарда рублей. А, например, на финансирование пенсионной системы — лишь 11,5 миллиарда.

Виталий Мутко

Главное — не победа, а прибыли. Виталий Мутко довольно резко раскритиковал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, предложившего «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе» и полностью отказаться от легионеров.

Виталий Мутко Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

«Это бизнес, и если где-то легче приобрести, то (импортозамещение — прим. «Ленты.ру») не стоит делать», — ответил «спортивный» вице-премьер и тем самым занял сторону футбольных клубов, их спонсоров и владельцев. Что, очевидно, объясняется не столько зенитовским прошлым Мутко, сколько опасением окончательно демотивировать и отпугнуть частных инвесторов ЧМ-2018. Им и так хватает негатива, исправно поставляемого одной из главных строек мундиаля — стадионом «Крестовский».

Кстати, на фоне скандалов, связанных с этой зенитовской площадкой, весьма показательно возвращение в питерский футбольный клуб Сергея Фурсенко. Во-первых, они с Мутко далеко не единомышленники. А во-вторых, если теперь, паче чаяния, возникнет необходимость поменять главного спортивного функционера, уже нельзя будет сказать, что на скамейке запасных нет «игроков», обладающих сопоставимым весом и административным опытом.