Столичный подряд

Партия «Яблоко» намерена выдвинуть на муниципальные выборы в Москве 900 кандидатов. Окончательное решение ее руководство планирует принять в четверг, 29 июня. За день до этого в сети появился список из 600 претендентов, отобранных через сайт Дмитрия Гудкова — бывшего депутата Госдумы и возможного кандидата на следующих выборах мэра столицы. В каком районе Москвы на депутатское кресло метят эксперт по комиксам и рок-музыкант и почему в списке не оказалось самого медийного кандидата — разбиралась «Лента.ру».

В партии неоднократно подчеркивали, что не чураются участия в выборах муниципального уровня — наоборот, всячески будут агитировать начинающих активистов начинать именно с них. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский, выступая перед заинтересованными в муниципальной кампании, напомнил и о партийных амбициях регионального уровня, а именно о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области (вокруг которого разгорелся нешуточный внутрипартийный скандал).

«Невероятная ценность, когда люди начинают свой путь в политике с самого фундамента — с муниципальных собраний», — отметил Явлинской в ходе встречи с кандидатами на участие в московских выборах. Как отмечали в партии, таких собраний было четыре. Помимо Явлинского, «смотрины» проводили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, лидер его столичного отделения Сергей Митрохин и «независимый политик» Дмитрий Гудков.

Дмитрий Гудков Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Экс-депутат Госдумы запустил отдельный проект по отбору кандидатов на муниципальные выборы. Его соруководитель, глава предвыборного штаба Гудкова на думских выборах Максим Кац рассказал «Ведомостям», что около 800 человек из зарегистрировавшихся на сайте претендентов в итоге пойдут на выборы. Задача максимум — провести по два депутата в каждом московском районе и как минимум в десяти получить большинство.

В числе 800 человек, подавших документы для регистрации, оказались и те, кто уже пытался вступить в «Яблоко» и получил отказ. Это произошло на фоне конфликта Максима Каца и Сергея Митрохина прошлой осенью: первый пообещал добиться переизбрания лидера столичного отделения «яблочников». Конфликт затих, однако не исключено, что он может разрастись с новой силой в рамках муниципальной кампании.

Квест для мундепа

«Мы привыкли к тому, что муниципальные депутаты — какие-то неизвестные люди, которых мы никогда не видели и которые ни на что не влияют. Все потому, что сейчас это в большинстве случаев — ставленники городских властей, которым совершенно не интересны проблемы реальных москвичей», — говорится на сайте Гудкова, посвященного муниципальным выборам.

Большая часть информации на нем открыта только для одобренных «выдвиженцев». Как гласят сообщения на сайте, прежде чем пройти верификацию, они должны выполнить несколько заданий: «Это прохождение тренингов, привязка "Телеграма", заполнение анкеты для регистрации в ТИКе и выбор партии, от которой будет баллотироваться наш мундеп». Тем, кто прошел испытания, открыты дополнительные данные — например, карта с описанием отношений между кандидатами в том или ином районе. Для того чтобы разнять поссорившихся, команда Гудкова даже создала спецотдел дипломатии.

Пример для подражания начинающим мундепам — 23-летняя Анастасия Брюханова, избравшаяся в совет депутатов муниципального округа Щукино. До этого в нем трудился сам Максим Кац. В своем Twitter девушка рассказывает, как носит «велосипедные обращения» в Мосгордуму и как «полицейские на лошадках» якобы прогоняют ее с друзьями от стадиона «Спартак».

Максим Кац Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из потенциальных депутатов организаторы проекта выделили, в частности, претендующую на депутатское место в Троицке Лену Верещагину. «Я работаю журналистом, поэтому мне кажется, что нынешний совет [депутатов] очень закрыт: видео с заседаний не ведется, народные избранники недостаточно рассказывают о своей работе, даже если пытаются делать что-то хорошее, — говорит она. — Я же вижу, как можно выстроить эту работу по-другому: элементарно сделать чат в "Фейсбуке" и разместить номер мобильного в открытом доступе».

Отдельное видео посвящено самому медийному и нетипичному, по оценке Максима Каца, кандидату — журналистке Люсе Штейн. Именно после ее поста в соцсетях разгорелся скандал вокруг «задержания» десятилетнего мальчика, читавшего Шекспира на Арбате. Кац подчеркивал, что активистка уже привлекла в свой предвыборной штаб 25 волонтеров. Однако в списке кандидатов от проекта Гудкова, который просочился в сеть накануне, имени Люси Штейн не оказалось.

На вкус и цвет

Штейн запомнилась не только историей с арбатским мальчиком, но и красочной акцией против московской реновации: девушка использовала для нее слепок собственной груди. «Грудь не покажу, но спрошу, — написал на своей странице в Facebook журналист Илья Азар. — Дамы и господа, люди, желающие оставить подпись за мое выдвижение муниципальным депутатом района Хамовники…»

Впрочем, и его в вышеупомянутом списке не оказалось. В нем 634 имени, которые едва ли назовешь публичными. Например, как кандидат от Южного Бутово указана Анна Одинцова, согласно информации в Facebook — бывшая сотрудница «Вечерней Москвы». На своей странице она делится историями об избирателях, а также раскрывает внутреннюю кухню команды кандидатов: «Анна, мы из штаба кампании просим вас поумерить количество сообщений в чате и добавить конструктива». — «я поумерю, как вертушки в сыктывкарских автобусах и добавлю, как вью... не могу найти теперь, но я посмотрела с примерно 35-летним дядькой, который из Кургана переехал в Питер, с зубами проблема, баритонистый, невнятная музыка), но ты сам классный. Это мое оценочное суждение. Я понимаю, что ты — конфликтолог, что я в чате давлю возрастом и категоризмом. Я сильно стараюсь не вякать. Мне бы выкинуться отсюда по параметрам, но с теми же параметрами я могу принести много пользы во фьюче. Я умерюсь ради пользы дела, но что делать, когда в чате — смоктуновская пауза немоты?» (орфография и пунктуация автора сохранены). Подробностей конфликта Одинцова не приводит.

Большинство потенциальных кандидатов информацией о себе, а уж тем более о своей предвыборной кампании не делятся. Например, на странице Даримы Моренковой, указанной в списке как кандидат в муниципальные депутаты Ясенево, посвященные выборам посты начали появляться только в этом месяце. А точнее — репосты о ней, в частности, о сборе средств.

В анкетах некоторых последователей Гудкова нашлись забавные детали. Михаил Зак, собравшийся выдвигаться в муниципальный совет элитной Якиманки, если верить его странице в Facebook, работал в Mars Incorporated и PepsiCo Russia, а учился в Хогвартсе — школе чародейства и волшебства из книг о Гарри Поттере.

Журналист Максим Кононенко, подробно изучивший список одобренных Гудковым и Кацем кандидатов, нашел в их числе автора блога о комиксах Марину Аверьянову-Потемкину и сотрудника студии Артемия Лебедева Антона Авдусина. Предполагаемый кандидат в депутаты Таганского района зарегистрирован во «ВКонтакте» под ником Zombie, а девизом выбрал фразу: «Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой».

Журналист также обратил внимание на некоего Алексея Тульского: молодого человека 1996 года рождения, на аватарке которого — его портрет с бутылкой пива «Жигулевское». В списке не обошлось и без творческих людей. Соперником «выпускника Хогвартса» Михаила Зака может стать специалист по разведению животных, лидер музыкальной группы из 1990-х «Манго-Манго» Андрей Гордеев. Закрывает же список самый интригующий персонаж: загадочный Андрей Юрьевич, о котором ничего неизвестно, кроме его имени и отчества.