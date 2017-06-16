Глава МВД встал на сторону подчиненных в инциденте с читавшим Шекспира мальчиком

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о правомерности действий полицейских, поймавших в районе Арбата в Москве 10-летнего мальчика, который читал Шекспира. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть закон, и мы работали строго по закону. Даже само слово "задержание" неприменимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места», — отметил он.

По словам Колокольцева, точку в деле поставил суд, который «подтвердил правоту наших сотрудников».

Министр подчеркнул, что полицейские понесли бы ответственность, если бы прошли мимо, а с мальчиком что-нибудь случилось.

Ранее о правомерности действий патрульных заявил заместитель министра Игорь Зубов. По факту происшедшего были назначены проверки в УВД Центрального округа и в столичном главке Следственного комитета.

26 мая возле станции метро «Арбатская» в Москве полицейские забрали с улицы 10-летнего мальчика Оскара, читавшего там «Гамлета» с сумкой для пожертвований, в отделение для разбирательства. Ребенок и находившаяся рядом с ним мачеха пытались воспрепятствовать стражам порядка. Видеозапись инцидента была опубликована в сети и вызвала широкий общественный резонанс. Петиция с требованием уволить полицейских набрала в интернете более 25 тысяч подписей. Информация о происшествии дошла до президента страны.

На мачеху Оскара и его отца составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП) и неповиновение законному распоряжению стражей порядка (статья 19.3 КоАП). Мать мальчика написала заявление с просьбой привлечь его мачеху к уголовной ответственности.