Мать задержанного на Арбате мальчика попросила возбудить дело против мачехи

Мать задержанного в районе Арбата мальчика написала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против его мачехи. Женщина обвиняет супругу отца ребенка в том, что та неоднократно заставляла ребенка «зарабатывать» деньги чтением стихов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов. Заявление подано в понедельник, 29 мая.

«Мама мальчика обратилась с заявлением, в котором просила возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ», — сказал представитель ГУВД. Эта статья — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» — предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«В заявлении написано, что бумажные денежные средства ребенок отдавал жене отца, монеты отдавались ему, как сказано в объяснении, — на мороженое», — добавил представитель ведомства.

По его словам, мать ребенка утверждает, что неоднократно высказывала претензии отцу в том, что его нынешняя жена заставляет несовершеннолетнего «зарабатывать» деньги чтением стихов. «И он обещал ей, что такое больше не повторится. Но это опять же с ее слов», — добавил Титов.

Представитель главка сказал, что по поданному заявлению проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ведущий эфира добавил, что отец ребенка, который ранее также выступал на радио, заверил, что сын занимался попрошайничеством в первый раз.

26 мая сотрудники полиции задержали в районе Арбат в Москве десятилетнего мальчика, который читал стихи и попрошайничал. В столичном управлении МВД подтвердили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей. Задержание вызвало общественный резонанс. О нем было доложено президенту России Владимиру Путину.