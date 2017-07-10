Ковчег с ротацией

Стандартное для июля подорожание «коммуналки» и гораздо менее обычные холода ускорили недельную инфляцию до 0,6 процента. В ЦБ заговорили о возможности нового периода «экономической нестабильности», а долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив внешнеполитической определенности, повышает вероятность сюрпризов во внутренней политике. В таком непредсказуемом во всех смыслах климате Дмитрию Медведеву и его подчиненным работать еще не приходилось. «Лента.ру» выясняла, у кого из руководителей больше шансов пережить нынешнее ненастье.

Александр Хлопонин

Казну не отправили на свалку. Подключившись все-таки к обсуждению проблемы балашихинского мусорного полигона, Александр Хлопонин назвал сумму, в которую подмосковные власти оценили ее рекультивацию, колоссальной. По мнению Министерства экологии и природопользования Московской области, на это потребуется до 4 миллиардов рублей. Губернатор Андрей Воробьев пообещал, что 70 процентов этих расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Однако в минувший четверг, уже после хлопонинского комментария, подмосковные депутаты приняли поправки в областной бюджет, предусматривающие выделение соответствующих средств на рекультивацию мусорного полигона «Кучино».

Александр Хлопонин (второй слева) Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Наверное, налогоплательщики из других российских регионов по достоинству оценят неуступчивость Хлопонина, воспрепятствовавшего попыткам «кормить Подмосковье» за их счет. А вот бюджетники Московской области, наоборот, рискуют поплатиться своими доходами из-за такого решения балашихинской проблемы. И, что не менее важно, явно не в восторге от действий Хлопонина будут влиятельные покровители Андрея Воробьева вроде министра обороны Сергея Шойгу.

Юрий Трутнев

«Неправильно, когда нарушается принцип ротации и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимают свои должности десять и более лет. Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества — объективность и беспристрастность», — так Юрий Трутнев завершил свое выступление на совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры, вызвав смешанные чувства и у участников совещания, и у сторонних наблюдателей.

Юрий Трутнев (справа) Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

С одной стороны, трудно не согласиться с дальневосточным вице-премьером. Еще со времен «Места встречи изменить нельзя» известно, чем грозит замыливание глаза у правоохранителей. А Дальний Восток слишком нуждается в инвесторах, чтобы мириться с такой контрольно-надзорной спецификой.

Но не до конца понятно, чего конкретно хотел добиться Трутнев и в чей именно огород отправлял полемический камень? Например, Юрий Чайка — его тезка и визави на упомянутом совещании — руководит Генпрокуратурой с июня 2006 года. А Александр Бастрыкин стал председателем Следственного комитета в июне 2007-го. И не получится ли так, что своими призывами к ротации и кадровому обновлению правоохранительных ведомств вице-премьер лишь усложнит отношения с ними? А такое развитие событий вряд ли улучшит дальневосточный деловой климат.

Ольга Голодец

Школы возвращаются в государство, а Минобрнауки выходит из-под контроля. Показательно, что глава ведомства Ольга Васильева решила затеять очередную образовательную реформу на фоне сообщений об отставке своего зама Вениамина Каганова, считающегося креатурой Ольги Голодец. А пришел он в Минобрнауки из московского департамента образования, то есть Каганова можно считать не только агентом профильного вице-премьера, но и выразителем концепции независимой муниципальной школьной политики, против которой выступает Васильева.

Ольга Голодец Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Впрочем, Каганов — не самое серьезное препятствие, с которым Васильева может столкнуться, пытаясь унифицировать образовательный процесс во всей стране. Вряд ли в восторге от ее инициатив будут национальные республики, и прежде всего Чечня, благо по вопросу ношения хиджабов в школах Рамзан Кадыров уже сумел отбить васильевские атаки.

Так что в противостоянии Васильевой и Голодец вполне может сработать принцип «кто победил — тот проиграл».

Игорь Шувалов

Блокчейну — блокчейново, а чиновникам — чиновничье. Внешэкономбанк совместно с Росреестром будут внедрять передовое ноу-хау при регистрации сделок с недвижимостью в Великом Новгороде. Таков итог проходившего под руководством Игоря Шувалова первого заседания рабочей группы по применению блокчейна в государственном и корпоративном управлении.

Игорь Шувалов Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Иными словами, несмотря на всеобщее заболевание цифровой экономикой первый вице-премьер и его коллеги пока не считают нужным каким-то образом адаптировать под соответствующую технологию систему госзакупок или использовать блокчейн-платформы для решения финансовых проблем предприятий-должников того же ВЭБа.

Из корпораций на золотые цифровые горы пока могут рассчитывать разве что «Росатом» и «Русгидро». Глава ВЭБа Сергей Горьков предлагает задействовать атомные и гидроэлектростанции в качестве поставщиков электроэнергии для майнинговых центров. Правда, Горьков утверждает, что речь идет не о добыче криптовалют, а о технологическом майнинге, который поддерживает функционирование технологии блокчейн. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин поясняет, что при выборе региона для таких центров критичными факторами являются климат и стоимость электроэнергии.

Дмитрий Козак

Больше мегаполисов — хороших и богатых. «Таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, должно быть как можно больше на территории нашей страны. Они должны стать точками экономического притяжения и для российских граждан, и для иностранных граждан, которые приезжают сюда на работу», — заявил Дмитрий Козак на Московском урбанистическом форуме.

Дмитрий Козак Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Тезис вице-премьера вполне соответствует идеологии мероприятия, однако неизбежно возникает вопрос, за чей счет будет решена столь амбициозная задача. Неслучайно мэр Москвы Сергей Собянин, выступивший на форуме на следующий день после Козака, упомянул о риске «средневековой разобщенности вместо союза городов». При этом столичный градоначальник раскритиковал предложение ускорить региональное развитие, забрав на эти цели половину московских ресурсов. «Это путь в никуда. Мы разрушим не только экономику Москвы, но и в других городах ничего не произрастет», — предупредил Собянин.

Похоже, стремление Козака сократить дифференциацию в развитии территорий может лишь осложнить взаимоотношения региональных элит с федеральным центром. С другой стороны, вытягивание до приемлемого уровня наиболее депрессивных субъектов Федерации не менее важно, чем восстановление темпов экономического роста или предотвращение дальнейшего обнищания населения. Точнее, от реанимации регионов в значительной степени зависит и успешное решение этих задач. Равно как и политические перспективы вице-премьера, курирующего региональную политику.

Дмитрий Рогозин

Новый атомный ледокол застрял в финансовых льдах. По данным РБК, правительство намерено сократить госпрограмму по развитию Арктики до 12 миллиардов рублей, что почти в 17 раз меньше суммы, которую закладывало Минэкономразвития. Согласно «Коммерсанту», Дмитрий Рогозин уже поручил «Росатому» проработать вопрос привлечения частных инвесторов к строительству ледокола «Лидер», стоимость которого достигает 70 миллиардов рублей.

Дмитрий Рогозин Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Нельзя не отдать должное рогозинской готовности учитывать пожелания коллег по правительству, пусть и в ущерб собственным амбициям, поскольку многомиллиардная арктическая программа могла бы заметно усилить позиции ее куратора. Но ведь в кабмине тоже когда надо, идут ему навстречу. Неслучайно правительственные юристы, отвечая на соответствующий запрос партии «Яблоко», отказались усматривать конфликт интересов в назначении вице-премьерского сына Алексея Рогозина на пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора «Ил».

Виталий Мутко

Полтриллиона рублей отправились за высокими достижениями. По оценкам, Виталия Мутко, примерно столько вложено в развитие физкультуры и спорта с 2009 года. А трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина признает: «Мы, спортсмены прошлого, можем только позавидовать существующим условиям». Правда, в качестве примера эффективной господдержки она приводит выступление молодой сборной Германии на Кубке конфедераций.

Виталий Мутко Фото: Анна Исакова / ТАСС

«Спорт — жестокий бизнес, и за 20 с лишним лет мы не научились вести этот бизнес», — резюмировала Роднина, выступая в Думе на правительственном часе с участием Мутко. И хотя должность спортивного вице-премьера появилась чуть менее года назад, нельзя сказать, что эти претензии не по адресу. Во-первых, с 2008 по 2016 год Мутко, как известно, руководил Минспорта. Именно тогда на отрасль и пролился тот самый многомиллиардный финансовый дождь, который прославляет сам отраслевой куратор и в результативности которого сомневаются его оппоненты. При этом нельзя забывать, что как раз к этому времени тучные нефтяные годы подошли к концу.

Аркадий Дворкович

«Почта России» ушла в другие руки. Попытки Аркадия Дворковича посадить своего человека в кресло главного почтальона не увенчались успехом. Дмитрий Медведев предложил назначить новым главным почтальоном замминистра экономического развития Николая Подгузова. А другой орешкинский зам Станислав Воскресенский и вице-премьерский помощник Александр Устинов так и остались не сыгравшими ставками Дворковича в «почтовом шорт-листе».

Аркадий Дворкович Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Понятно, что самый медведевский вице-премьер — не единственный проигравший в этом соревновании креатур. Но почти одновременно с крушением надежд Дворковича на взятие «Почты России» в зоне турбулентности оказался бизнес его однокурсника — владельца группы «Сумма» Зиявутдина Магомедова. По делу о хищении 500 миллионов рублей при строительстве калининградского стадиона «Арена Балтика» арестован один из магомедовских подчиненных — заместитель гендиректора «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. А Росавтодор сворачивает сотрудничество со «Стройновацией» — другой компанией, входящей в группу «Сумма». Один контракт на 4 миллиарда рублей уже расторгнут, еще два (соответственно на 7,28 и 1,3 миллиарда рублей) — на очереди.

Поэтому, возможно, Дворкович не так уж далек от истины, когда говорит, что «бизнес может быть спокоен за макроэкономическую ситуацию в России». Хотя, скажем, прогнозы ЦБ не столь оптимистичны. Но, похоже, для отдельных бизнесменов и дружественных им чиновников макроэкономика — далеко не главный повод для беспокойства.

