Рогозин заявил о подготовке новой госпрограммы вооружений к сентябрю

Государственная программа вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) будет сверстана к сентябрю 2017 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Работа над ГПВ теперь будет продолжена на площадке Военно-промышленной комиссии... до сентября месяца с учетом всех контрактов, которые следуют из заданий госпрограммы вооружения. (...) В сентябре этого года на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина будут уже обозначены все финансовые параметры», — рассказал Рогозин.

Материалы по теме Еще 30 триллионов этому столику! Военные хотят новый бюджет на перевооружение в полтора раза больше прежнего Последний отсчет До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы

Он отметил, что за оставшееся до сентября время экспертам коллегии Военно-промышленной комиссии требуется изучить предложения Минобороны и увязать их с возможностями оборонной промышленности, чтобы обеспечить ритмичную работу по гособоронзаказу.

Ранее сообщалось, что ГПВ-2025 должна быть сверстана к июлю 2017-го и утверждена до конца года. Объемы программы долгое время были предметом ожесточенной межведомственной полемики: военные предъявляли претензии на 55 триллионов рублей, потом снизили запросы до 30 триллионов, а к осени 2016 года — до 22 триллионов.

Минфин настаивал на ограничении в 12 триллионов, а источник в коллегии Военно-промышленной комиссии указывал, что разумным выглядит объем в 70 процентов от ГПВ-2020, то есть не более 13-14 триллионов. Источник «Ведомостей» в мае 2017 года сообщал, что итоговая смета программы составит около 17 триллионов рублей.