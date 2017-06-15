Новую госпрограмму вооружений утвердят в конце 2017 года

Госпрограмма вооружений на период 2018-2025 годов будет утверждена в конце 2017 года, предварительные результаты обсуждения состава программы доложены президенту Владимиру Путину. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.

«Документ прошел многократные совместные обсуждения. Несколько обсуждений состоялось и в коллегии, президенту были доложены предварительные контуры новой Госпрограммы вооружения. Оборонно-промышленный комплекс готов к выполнению [заложенных в ГПВ] задач», — рассказал Бочкарев.

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По его словам, программа будет подписана в четвертом квартале текущего года.

В марте 2017 года сообщалось, что в основу новой ГПВ-2025 лягут разработки и закупки интеллектуальных систем вооружения. Среди приоритетных направлений — средства воздушно-космической обороны, стратегические ядерные силы, системы связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотники, роботизированные комплексы, транспортная авиация и средства индивидуальной защиты военнослужащих. Также большое внимание уделяется развитию высокоточного оружия и способов борьбы с ним.

Госпрограмма вооружений на период с 2018 по 2025 год, как объявлялось ранее, должна быть сверстана к июлю 2017 года. Ее объемы долгое время были предметом ожесточенной межведомственной полемики: военные предъявляли претензии на 55 триллионов рублей, потом снизили запросы до 30 триллионов, а к осени 2016 года — до 22 триллионов.

Минфин настаивал на ограничении в 12 триллионов, а источник в коллегии Военно-промышленной комиссии указывал, что разумным выглядит объем в 70 процентов от ГПВ-2020, то есть не более 13-14 триллионов. Источник «Ведомостей» в мае 2017 года сообщал, что итоговая смета программы составит около 17 триллионов рублей.