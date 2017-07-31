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Украинский стиль

Почему бывший депутат Рады со скандалом покинул предвыборную гонку в Севастополе

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Вадим Колесниченко
Вадим Колесниченко
Фото: Константин Мельницкий / «Коммерсантъ»

Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов в губернаторы. Не удалось преодолеть муниципальный фильтр одному из самых скандальных претендентов — бывшему депутату Верховной Рады Вадиму Колесниченко, который выдвигался от партии «Великое Отечество».

Выборы губернатора Севастополя состоятся 10 сентября. Это первые в истории прямые выборы главы этого города — в стратегическом и политическом плане крайне важного субъекта РФ. Помимо своей естественной значимости, голосование несет серьезную идеологическую нагрузку — так завершается этап вхождения региона в состав России, признание Севастополя равноправным субъектом федерации, закрепление за ним особой роли важнейшего стратегического форпоста страны, а не «беженца» из Украины.

Севастопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов в губернаторы. По итогам проверки документов на высокий пост претендуют Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости). Для регистрации требовалось собрать в свою поддержку подписи 12 муниципальных депутатов в 8 муниципальных образованиях. Кроме этого, необходимо было сдать справки о доходах и расходах, первый финансовый отчет о расходовании средств избирательного фонда, а также обозначить три кандидатуры, одна из которых, в случае победы на выборах, делегируется в Совет Федерации.

В регистрации отказали также пяти кандидатам. Бывший депутат Госдумы Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Денис Меркулов (Интернациональная партия России) и Никита Штыков («Зеленые») не предоставили документы в избирком. Виктору Резанову («Народ против коррупции») и Вадиму Колесниченко (партия «Великое Отечество») отказано в связи с нарушениями закона на этапе регистрации. «Виктор Резанов не представил в избирком ни одной подписи в свою поддержку, а Вадим Колесниченко, к сожалению, представил 12 подписей из 7 муниципалитетов, в то время как по закону необходимы 8 муниципальных образований», — сказал председатель горизбиркома Александр Петухов.

Вадиму Колесниченко вменили в вину также то, что он является членом одной партии — «Родины», но выдвинулся от другой — «Великое Отечество». Об этом говорится в постановлении избиркома, имеющемся у «Ленты.ру». «По утверждению Колесниченко, не подтвержденному документально, он в период с декабря 2015-го по январь 2016-го подал письменное заявление в адрес руководителя регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Севастополе о выходе из состава партии, однако документальное подтверждения такого заявления не представил», — говорится в постановлении. Сам Колесниченко эту информацию опровергает. По его словам, в избиркоме придумали причину для того, чтобы не позволить ему вступить в конкурентную борьбу. Портал «ФедералПресс» сообщил также, что Колесниченко даже подал жалобу в избирком на якобы использование админресурса, но там ее признали не обоснованной и оставили без удовлетворения. «Я собрал необходимые 12 подписей. Сколько округов? Зачем мне все знать? Есть специально обученные люди, юристы, которые отвечают за это дело. Я отвечаю за то, чтобы добиться признания этих выборов нелигитимными и их отмены», — прокомментировал сам кандидат.

Участие бывшего депутата Рады в избирательной кампании и раньше сопровождалось скандалами. Детективная история произошла с выбором политиком партии для выдвижения. В конце июня его выдвинули в градоначальники большинством голосов на конференции регионального отделения партии «Родина», однако к моменту окончания конференции в Севастополе получили послание с подписью лидера партии Алексея Журавлева, в котором черным по белому было написано, что кандидатура не согласована с центральным штабом, устав партии нарушен, результаты недействительны. После этого инцидента руководитель регионального отделения Сергей Смольянинов и еще 10 человек покинули партию в знак протеста. Колесниченко, в свою очередь, выложил на своей странице в социальной сети фотографии другого письма Журавлева, в котором говорится, что кандидатура согласована, в документе стоит подпись лидера партии, все отпечатано на официальном бланке партии и датируется 27 июня. В «Родине» подлинность письма опровергли, назвав его фальшивкой.

Директор некоммерческого фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев сообщил «Ленте.ру», что общественники внимательно следят за предвыборной гонкой в Севастополе. «На базе Общественной палаты Севастополя создана рабочая группа по контролю за выборами, она успешно работает и отслеживает избирательную кампанию. Я бы отметил, что выдвижение кандидатов в губернаторы прошло достаточно успешно. При этом условия прохождения муниципального фильтра проще, чем в других регионах хотя бы в силу того, что Севастополь представляет собой компактное образование. Здесь нет огромной территории, сложной структуры. Собирать подписи депутатов гораздо проще, чем в других российских регионах. Всего в городе чуть более 100 муниципальных депутатов, для выдвижения необходимо 12 подписей», — отметил он.

По словам эксперта, действия Вадима Колесниченко вызвали в Севастополе удивление. «Во-первых, он подавал документы для участия в выборах двух уровней. Кроме губернаторских, это довыборы в законодательное собрание города, которые также состоятся 10 сентября. Документы для участия в довыборах он предоставил на день позже, чем это необходимо по закону. Понятно, что Колесниченко — не дилетант в политике, сложно его заподозрить в незнании или непонимании законодательства», — говорит Григорьев. По словам политолога, такое же недоумение вызвало предоставление политиком подписей от меньшего числа районов, чем требуется. «Очевидно, что это вело к автоматическому отказу ему в регистрации. Получается, на двух своих выборах он намеренно предпринял действия, ведущие к нарушению закона. В связи с этим возникает ощущение некой политической технологии, политического трюка для привлечения к себе наибольшего внимания», — подчеркивает эксперт.

Исполнительный директор Российской ассоциации политических консультантов Виталий Сергеев говорит, что Колесниченко изначально не был настроен на победу в Севастополе. «Эта кампания ему нужна была как трамплин для шага в российскую политику. Этим объясняется его скандальное поведение. Существенная ошибка состоит в том, что он ведет себя так, как это принято, допустимо на Украине, но не в России. Я боюсь, что таким образом он угробил свою дальнейшую политическую карьеру. Вступая в конфликт с действующим законодательством и российской политической культурой, он противопоставляет себя прежде всего избирателям», — указывает Сергеев.

Такой стиль поведения он называет провокативным. «Безусловно, Колесниченко провоцирует опасную нестабильность в городе и регионе. Все дело в том, что свои украинские замашки он перенес на российскую политическую почву, а здесь это смотрится совсем по-другому. Можно ходить голым на пляже в Гоа, но голого человека на Красной площади воспримут иначе», — заключил собеседник.

Роберт Берновский

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