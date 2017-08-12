Грудной сбор

Пока все иронизируют над финасовыми отчетами партии ЛДПР, представившей в избирком финансовые отчеты с затратами «на девок румяных», в политику массово тянутся юные представительницы прекрасного пола. Начать свою политическую карьеру они пытаются с кресел муниципальных депутатов. Среди претенденток на депутатские мандаты в Москве и других регионах — 19-летняя домохозяйка, королева красоты и поэтесса с несколькими судимостями. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Уже много повидала

Несмотря на возраст, некоторые кандидатки осведомлены о нюансах работы властных структур не понаслышке. 22-летняя Екатерина Зубенко, которая поборется за кресло депутата гордумы Петропавловска-Камчатского, четыре года входит в президиум регионального координационного совета сторонников «Единой России». Кроме того, уроженка Одессы несколько лет совмещает руководство аппаратом «Молодой Гвардии» по Дальнему Востоку с работой зампреда молодежного парламента и успела дважды поучаствовать в праймериз.

Политическую карьеру Зубенко строит, ориентируясь на опыт федеральных парламентариев. Уважение у юного единоросса вызывает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Очень восхищаюсь и уважаю этого человека», — написала она на своей странице в Instagram неделю назад.

Программа партии власти близка и кандидатке в Совет депутатов муниципального округа Красносельский Марии Рощиной. В свои 26 она — секретарь первичного районного отделения ЕР, член местного политического совета партии и председатель Молодежной палаты Красносельского района. После выдвижения коренная москвичка попыталась наладить диалог с избирателями в соцсетях: то флешмоб проведет, то конкурс на знание красносельской архитектуры.

«Наша главная задача — услышать каждого жителя, помочь им... и не только на предвыборном этапе, но и в последующем», — писала она. Рощина охотно делится с подписчиками фотографиями с мероприятий, которые ЕР проводит для молодежи.

Ответственной за элитный Тверской район столицы может стать ровесница Рощиной и ее коллега по партии Дина Стоянова. Уроженка Молдовы руководит федеральным проектом МГЕР «Я — доброволец», выступает с докладами на круглых столах, ведет организованные молодогрвардейцами фестивали. Не обходится и без общественной деятельности — например, поездок по детдомам и антиалкогольных рейдов. На своей странице «ВКонтакте» записи о работе щедро разбавлено девчачьими фотографиями.

С парламентской кухней знакома 22-летняя кандидатка Мария Ломакина: она работает помощником депутата нижней палаты парламента. Кого именно — неизвестно. Сама Ломакина может после выборов 10 сентября украсить Совет депутатов муниципального округа Хамовники. Впрочем, об интересе к политике в соцсетях не упоминает.

Молодостьнепрощает

Пока большинство девушек строят избирательную кампанию на призывах к благоустройству территорий и помощи нуждающимся, 21-летняя кандидатка в мундепы Люся Штейн взялась за темы погорячее. В конце мая с подачи студентки ВГИКа в сети разошлось видео с задержанием мальчика Оскара, читавшего «Гамлета» на Арбатской площади. Инцидент подвиг ее пойти в политику. «Мне тяжело жить там, где полицейские вяжут детей и швыряют девушек на землю, а тех, кому это не нравится, требуют депортировать», — признается она в Facebook. Между тем в МВД действия правоохранителей считают правомерными и подчеркивают: проблема не в том, что десятилетний ребенок читал стихи, а в том, что он был в общественном месте один.

Против реновации Штейн решила выступить так, чтобы точно заметили: Басманный район, по которому она баллотируется, девушка защитила от бульдозеров, развесив отливки своего бюста на домах.

#Молодостьнепрощает — один из официальных хештегов ее избирательной кампании. Штейн работает в штабе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и занимается журналистикой. В ее творческой биографии значатся такие места работы как «Радио Свобода», образовательный портал «Мел», РБК. Девушка уверена, что политики не должны делать вид, что у них в жизни нет ничего, кроме работы: «Я хочу, чтобы политика была живой».

«Прихлопнуть, почесаться и забыть»

25-летняя Мария Волконская обещает учесть интересы всех слоев населения района Хамовники. Молодежи она обещает «площадки для проведения досуговых мероприятий», пожилым людям — «доступность магазинов, поликлиник, аптек». «Для населения среднего возраста — актуальная тема, связанная с парковками: для автомобилистов — их доступность и удобство, для пешеходов — удобство передвижения на улицах, особенно для инвалидов и женщин с колясками», — считает она. На выборы идет как самовыдвиженец.

В соцсетях Волконская делится с подписчиками мнением по актуальным темам международной повестки. Так, комментируя события 2014 года в Киеве, она заявляла, что «территория Украины, может, и имеет какую-то ценность, но вряд ли стоит таких мировых усилий». В том же выступлении она подчеркнула, что воссоединение Крыма с Россией стоит любых санкций. Волконская дает емкие метафоры протестам звезд шоу-бизнеса, в частности, Ксении Собчак и Андрея Макаревича, против возвращения полуострова в состав РФ: «Их стоны по поводу санкций — это как комариный укус на теле большой страны. Прихлопнуть, почесаться и забыть».

«Чиста внутренне и внешне»

За место в Тверской гордуме борется 24-летняя Ирина Максимова, обладательница титулов «Краса Тверской губернии 2011» и «Мисс Волга 2013». Три года назад тверичанка решила покончить с конкурсами красоты. «Хватит развлекаться, надо строить карьеру и начинать серьезную жизнь. Я подвела черту под одним из своих жизненных этапов и теперь начинаю новый, ставлю перед собой новые цели», — сказала она после очередного конкурса.

Карьеру Ирина Максимова собиралась строить с упором не на внешность, а на образование. Она имеет два диплома: химико-технологического колледжа (специальность «Банковское дело») и экономического факультета Тверского государственного университета. «Нельзя иметь пустую душу, ни о чем не мечтать, быть безграмотной и неразвитой личностью. На мой взгляд, русская девушка должна олицетворять душевное равновесие, чистоту внутреннюю и внешнюю», — уверена она.

Сейчас Максимова работает ведущей на телеканале «Тверской проспект». Хоть в конкурсах красоты она больше не участвует, тягу к прекрасному не потеряла: на странице в соцсети претендентка на кресло депутата делится фотографиями с финала «Мисс Россия».

Творческая работа — не помеха для законодательной деятельности. На собственном примере это подтверждает кандидат в мундепы Мария Ткачук. 26-летняя Мария выступает в вокальной группе «Магнит» и, согласно данным на сайте Мосизбиркома, работает юрисконсультом. О политических амбициях в соцсетях не распространяется, а с друзьями делится радостными моментами повседневной жизни.

Ткачук — не единственный зарегистрированный кандидат, чей мотив выдвижения довольно сложно определить, опираясь на данные из открытых источников. К примеру, участница муниципальных выборов в Москве 22-летняя Мария Калашникова имеет три страницы «ВКонтакте», но о политике там — ни слова. По официальным данным, она учится в университете и нигде не работает.

Одна из самых юных кандидаток — 20-летняя Анна Наумова — избирается в Совет муниципального округа Арбат, однако на этом информация о ней на сайте избиркома заканчивается. Ее сверстница Дарья Булычева работает в Госдуме и учится в Аграрном университете, а в соцсетях в основном делится фото и записями групп «5 умных мыслей» и «Современная девушка». Кандидат в муниципальные парламентарии Алиса Масленникова любит поразмышлять о взаимоотношениях мужчин и женщин. «Надо человека хотеть не телом, а душой. Когда думаешь, что при встрече у тебя польются слезы от радости, то это ценнее, чем обычное физическое влечение... ИМХО», — пишет она.

Если Масленникова в 26 лет задается любовными вопросами, ее ровесницу и кандидата в мундепы волнуют проблемы посерьезней. Мария Коледа имеет четыре судимости, в том числе на Украине. В России впервые была осуждена в 15 лет за хулиганство. На Украине три года назад она была признана виновной в государственной измене, организации массовых беспорядков, хранении и ношении оружия и покушении на территориальную целостность страны. Коледа работает в «Союзе добровольцев Донбасса», а в свободное время пишет стихи и рассказы об украинском конфликте и других внешнеполитических проблемах. Свои произведения активистка публикует на тематических сайтах. «Лента.ру» приводит отрывок из ее стихотворения под названием «Политическим заключенным Украины посвящается...»: «В тиши, в ночи / Собаки лают / И сторожа их понукают / Кого они тут выжидают? / Здесь свой дозор несет охрана / Вокруг — решетки и менты / ЗК сидят здесь под охраной / ЗК — за взгляды и мечты... / Они боролись за Свободу / За Независимость, Страну, / За Честь и Волю для Народа,/ За Мир и Дружбу, не войну…/ Но власть в стране взял Пентагон.../»

Ирина Максимова Фото: страница Ирины Максимовой во «ВКонтакте» 1 /4

Возрастной ценз

Не всем стремившимся в депутаты юным девушкам удалось зарегистрироваться на выборах. Не набрала нужное количество голосов на этапе праймериз 24-летняя уроженка Краснодарского края, решившая начать путь в Законодательное собрание региона с предварительного голосования «Единой России». Впрочем, ей и так есть чем заняться: днем она руководит отделом маркетинга в местной компании, а по вечерам диджеит в ночных клубах под псевдонимом Katya Infernа.

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На выборы губернаторского масштаба всем вышеперечисленным девушкам метить бесполезно, показал пример Марии Авишевой из Карелии. Она пыталась начать политическую карьеру в прошлом году: баллотировалась в депутаты горсовета Петрозаводска. Мандата девушка не получила, зато судилась с местными журналистами, которые опубликовали кадры из ее фотосессии и назвали их «откровенными». Суд, однако, встал на сторону СМИ и отказался удовлетворить иск на миллион рублей.

В этот раз Авишева попыталась взять планку выше и побороться за пост главы Карелии, однако ЦИК отказался ее регистрировать: 27-летняя представительница партии «Молодая Россия» оказалась для выборов такого масштаба слишком молодой.