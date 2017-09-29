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Здоровый интерес

Что с русскими туристами делают в берлинских клиниках

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Shooting Adipositas auf der Komfortstation des Vivantes Klinikum Spandau und Humboldt Klinikum, Vivantes International am 25.07.2014 und 27.07.2014
Фото: Monique Wuestenhagen

Медицинский туризм в последние годы стремительно набирает популярность. Дело не в том, что больных в мире стало больше. Как раз наоборот — современная медицина справляется со многими заболеваниями, которые еще недавно считались или неизлечимыми вовсе, или трудно поддающимися лечению. Людям нравится активный образ жизни. Изменилось и отношение к собственному здоровью. Многие предпочитают не ждать, когда что-то где-то заболит, а действуют на опережение — проходят check up, занимаются профилактикой. Особенно те, кому перевалило за сорок. А также те, у кого есть наследственная предрасположенность к тяжелым недугам. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

У медицинского туризма есть важная особенность. Предполагается, что визит в клинику — не единственная и даже не главная цель путешествия. Зачастую это вообще может быть лишь одним из пунктов обширной программы наряду с осмотром достопримечательностей, посещением музеев, спектаклей, концертов, ресторанов и шопингом. Речь, разумеется, о тех, у кого нет явных проблем со здоровьем, тех, кто хочет удостовериться, что все в порядке.

Визит в клинику планируется так же, как и все остальное. При таком подходе чисто психологически гораздо проще заставить себя сделать check up. А проверяться все-таки надо. Хотя бы время от времени.

Столица здоровья

В Европе немало стран с исключительно высоким качеством медицинского обслуживания. И среди лидеров, безусловно, Германия. Больше всего своими медицинскими учреждениями славятся Фрайбург, Мюнхен и Берлин.

Берлин — не только столица Германии, но и крупнейший центр медико-биологических исследований. Результаты этих исследований с успехом применяются на практике здесь же — в различных клиниках и больницах. Шутка ли, немецкая столица подарила миру десять нобелевских лауреатов в области медицины. Неудивительно, что сюда каждый год приезжают десятки тысяч зарубежных пациентов, а теперь еще и медицинских туристов.

В помощь тем и другим городской офис по туризму Visit Berlin совместно с медицинским кластером Health Capital составил обзор медицинских услуг и профильных заведений, ориентированных на работу с иностранцами. С отличной навигацией и меню на пяти языках, включая русский.

Именно Берлин пользуется наибольшей популярностью у медицинских туристов из России. Немалую роль в этом играет то, что до немецкой столицы можно быстро добраться из Москвы и Санкт-Петербурга.

Город в городе

Один из крупнейших медицинских комплексов Берлина — группа клиник Vivantes, объединяющая девять больниц, 13 домов престарелых и Институт реабилитационных центров. Разветвленная медицинская структура, охватывающая весь город, принадлежит государству. Однако, вопреки ожиданиям, она на редкость динамична и даже на фоне очень серьезной конкуренции со стороны амбициозных частных учреждений выделяется исключительно высоким качеством обслуживания.

Vivantes специализируется на проблемах, связанных с ожирением, диабетом, психогигиеной, а также на телемедицинском обслуживании. Но в клиниках имеются все ключевые отделения — от хирургии и онкологии, до урологии и психиатрии. Всего их более ста. Нет здесь, разве что, стоматологии, да еще трансплантационной хирургии. Однако последняя вообще большая редкость, ибо требует слишком специфической компетенции.

Ежегодно в Vivantes обслуживается больше полумиллиона пациентов. В основном амбулаторно. Хотя стационар располагает почти шестью тысячами коек — это больше, чем в любом другом медицинском учреждении Берлина. Стоимость услуг одинакова и для граждан Германии, и для иностранцев. Все зависит от сложности лечения, а также от длительности пребывания в клинике.

За дополнительную плату гостям предоставляют палаты повышенной комфортности. Это индивидуальное размещение, в случае необходимости вместе с близким родственником, обеды a la carte, доступ в интернет, возможность лечиться непосредственно у заведующего отделением и многие другие бонусы вроде услуг прачечной, аренды автомобиля, бронирования авиабилетов или предоставления личной охраны. По словам сотрудников клиники, индивидуальные услуги пользуются большим спросом прежде всего у высокопоставленных иностранных пациентов.

Зарубежными гостями занимается международный отдел. И это еще одно важное конкурентное преимущество Vivantes. Все консультации (начиная с первого звонка в клинику), лечение и последующая реабилитация осуществляются на родном языке пациента, что создает для него максимально комфортную среду. Сотрудники отдела оформляют приглашения на въезд, помогают с получением и продлением визы, а также занимаются подготовкой всех административных, финансовых и медицинских документов.

Vivantes посещают более четырех тысяч клиентов из-за рубежа, и это число постоянно растет. А при необходимости, по желанию пациента, международный отдел может организовать выезд конкретного специалиста в ту или иную страну.

Проверка на прочность

В Vivantes имеется собственная check up клиника, которой руководит доктор Франк Петер Йоб, опытнейший специалист в области кардиологии и диабетологии. В отличии от многих других подобных заведений в Берлине, тут, помимо обычной диагностики актуального состояния пациента, специалисты оценивают потенциальные проблемы и предлагают способы их решения.

Стандартная процедура, при условии, что у пациента нет конкретных жалоб или пожеланий, длится чуть больше трех часов. Проводится предварительная беседа с гостем, чтобы понять, на чем именно имеет смысл сосредоточиться. Далее при помощи специальных приборов проверяется состояние сердца и сосудов, оценивается уровень жировой прокладки в мышечных тканях, скорость регенерации клеток и прочность клеточной мембраны, измеряется уровень давления в спокойном состоянии и при физической нагрузке. Наконец, берется кровь на комплексный анализ. О его результатах обычно сообщают на следующий день. Опять же, с подробными комментариями и необходимыми рекомендациями.

Вся процедура check up абсолютно комфортна. Гость не испытывает стресса и думает только о хорошем. Например, о том, в какой музей или ресторан он отправится, выйдя из клиники.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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