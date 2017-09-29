Здоровый интерес

Медицинский туризм в последние годы стремительно набирает популярность. Дело не в том, что больных в мире стало больше. Как раз наоборот — современная медицина справляется со многими заболеваниями, которые еще недавно считались или неизлечимыми вовсе, или трудно поддающимися лечению. Людям нравится активный образ жизни. Изменилось и отношение к собственному здоровью. Многие предпочитают не ждать, когда что-то где-то заболит, а действуют на опережение — проходят check up, занимаются профилактикой. Особенно те, кому перевалило за сорок. А также те, у кого есть наследственная предрасположенность к тяжелым недугам. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

У медицинского туризма есть важная особенность. Предполагается, что визит в клинику — не единственная и даже не главная цель путешествия. Зачастую это вообще может быть лишь одним из пунктов обширной программы наряду с осмотром достопримечательностей, посещением музеев, спектаклей, концертов, ресторанов и шопингом. Речь, разумеется, о тех, у кого нет явных проблем со здоровьем, тех, кто хочет удостовериться, что все в порядке.

Визит в клинику планируется так же, как и все остальное. При таком подходе чисто психологически гораздо проще заставить себя сделать check up. А проверяться все-таки надо. Хотя бы время от времени.

Столица здоровья

В Европе немало стран с исключительно высоким качеством медицинского обслуживания. И среди лидеров, безусловно, Германия. Больше всего своими медицинскими учреждениями славятся Фрайбург, Мюнхен и Берлин.

Берлин — не только столица Германии, но и крупнейший центр медико-биологических исследований. Результаты этих исследований с успехом применяются на практике здесь же — в различных клиниках и больницах. Шутка ли, немецкая столица подарила миру десять нобелевских лауреатов в области медицины. Неудивительно, что сюда каждый год приезжают десятки тысяч зарубежных пациентов, а теперь еще и медицинских туристов.

В помощь тем и другим городской офис по туризму Visit Berlin совместно с медицинским кластером Health Capital составил обзор медицинских услуг и профильных заведений, ориентированных на работу с иностранцами. С отличной навигацией и меню на пяти языках, включая русский.

Именно Берлин пользуется наибольшей популярностью у медицинских туристов из России. Немалую роль в этом играет то, что до немецкой столицы можно быстро добраться из Москвы и Санкт-Петербурга.

Именно Берлин пользуется наибольшей популярностью у медицинских туристов из Росси Фото: Daniel Wetzel

Город в городе

Один из крупнейших медицинских комплексов Берлина — группа клиник Vivantes, объединяющая девять больниц, 13 домов престарелых и Институт реабилитационных центров. Разветвленная медицинская структура, охватывающая весь город, принадлежит государству. Однако, вопреки ожиданиям, она на редкость динамична и даже на фоне очень серьезной конкуренции со стороны амбициозных частных учреждений выделяется исключительно высоким качеством обслуживания.

Vivantes специализируется на проблемах, связанных с ожирением, диабетом, психогигиеной, а также на телемедицинском обслуживании. Но в клиниках имеются все ключевые отделения — от хирургии и онкологии, до урологии и психиатрии. Всего их более ста. Нет здесь, разве что, стоматологии, да еще трансплантационной хирургии. Однако последняя вообще большая редкость, ибо требует слишком специфической компетенции.

Ежегодно в Vivantes обслуживается больше полумиллиона пациентов. В основном амбулаторно. Хотя стационар располагает почти шестью тысячами коек — это больше, чем в любом другом медицинском учреждении Берлина. Стоимость услуг одинакова и для граждан Германии, и для иностранцев. Все зависит от сложности лечения, а также от длительности пребывания в клинике.

За дополнительную плату гостям предоставляют палаты повышенной комфортности Фото: Daniel Wetzel 1 /2

За дополнительную плату гостям предоставляют палаты повышенной комфортности. Это индивидуальное размещение, в случае необходимости вместе с близким родственником, обеды a la carte, доступ в интернет, возможность лечиться непосредственно у заведующего отделением и многие другие бонусы вроде услуг прачечной, аренды автомобиля, бронирования авиабилетов или предоставления личной охраны. По словам сотрудников клиники, индивидуальные услуги пользуются большим спросом прежде всего у высокопоставленных иностранных пациентов.

Зарубежными гостями занимается международный отдел. И это еще одно важное конкурентное преимущество Vivantes. Все консультации (начиная с первого звонка в клинику), лечение и последующая реабилитация осуществляются на родном языке пациента, что создает для него максимально комфортную среду. Сотрудники отдела оформляют приглашения на въезд, помогают с получением и продлением визы, а также занимаются подготовкой всех административных, финансовых и медицинских документов.

Vivantes посещают более четырех тысяч клиентов из-за рубежа, и это число постоянно растет. А при необходимости, по желанию пациента, международный отдел может организовать выезд конкретного специалиста в ту или иную страну.

Индивидуальные услуги пользуются большим спросом прежде всего у высокопоставленных иностранных пациентов Фото: Monique Wuestenhagen 1 /2

Проверка на прочность

В Vivantes имеется собственная check up клиника, которой руководит доктор Франк Петер Йоб, опытнейший специалист в области кардиологии и диабетологии. В отличии от многих других подобных заведений в Берлине, тут, помимо обычной диагностики актуального состояния пациента, специалисты оценивают потенциальные проблемы и предлагают способы их решения.

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Стандартная процедура, при условии, что у пациента нет конкретных жалоб или пожеланий, длится чуть больше трех часов. Проводится предварительная беседа с гостем, чтобы понять, на чем именно имеет смысл сосредоточиться. Далее при помощи специальных приборов проверяется состояние сердца и сосудов, оценивается уровень жировой прокладки в мышечных тканях, скорость регенерации клеток и прочность клеточной мембраны, измеряется уровень давления в спокойном состоянии и при физической нагрузке. Наконец, берется кровь на комплексный анализ. О его результатах обычно сообщают на следующий день. Опять же, с подробными комментариями и необходимыми рекомендациями.

Вся процедура check up абсолютно комфортна. Гость не испытывает стресса и думает только о хорошем. Например, о том, в какой музей или ресторан он отправится, выйдя из клиники.