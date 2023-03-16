Не только покупки. В Санкт-Петербурге откроется новый торговый комплекс. Чем он удивит горожан?

На стыке Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга появится новый торгово-развлекательный комплекс «Парк Молл» с необычной концепцией. Проект предусматривает строительство торговых площадей, фуд-корта, коворкинга, медцентра, спортивного клуба, детского центра, а также парка внутри здания и сада на его крыше. Подробности — в материале «Ленты.ру».

В этом году у жителей двух крупных северных районов Санкт-Петербурга — Калининского и Выборгского — появится торгово-развлекательный комплекс «Парк Молл». Он является частью масштабного многофункционального проекта. Проект реализован на площади 615 тысяч квадратных метров внутри улицы Руднева, улицы Кустодиева и проспекта Просвещения, который включает в себя порядка 5 тысяч жилых квартир, всю необходимую для комфортной и современной жизни инфраструктуру.

Согласно замыслу архитектора, торговый комплекс площадью порядка 60 тысяч квадратных метров будет для жилых корпусов первой очереди проекта стилобатом — общим цоколем, соединяющим сразу несколько зданий. Они будут расположены вдоль проспекта Просвещения

Благодаря такой задумке крышу торгового комплекса получилось сделать эксплуатируемой. На ней обустроены зоны отдыха, живописный вишневый сад, а также детские и спортивные площадки для жителей комплекса. Жильцы смогут спускаться на скоростном лифте в торговый центр прямо из своего двора. Таким образом, «Парк Молл» станет самым зеленым торговым комплексом в России благодаря саду на крыше, парку во дворе и парку внутри ТРК.

Пространство для спорта

За торговым комплексом, внутри квартала, планируется обустроить огромную территорию для активного отдыха. На площади более 1,73 гектара появятся спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк, площадка для выгула собак, а также зона, где можно будет делать барбекю и отдыхать с друзьями и близкими. Для тех, кто занимается спортом круглый год, на территории комплекса уже построен трехэтажный фитнес-центр с двумя бассейнами.

Изображение: ООО «ЛП»

«Наша цель — превращение ТРК "Парк Молл" для жителей района в нечто большее, чем обычный торговый комплекс. Мы создаем "комьюнити центр", сообщество лояльных жителей, у которых интерес к нашему комплексу не только рациональный, но и эмоциональный. Которым важны не только удобные покупки и быстрая недорогая еда, но и приятная, полезная и "своя" среда обитания, — отмечают в компании, которая сдает объект. — В этом векторе мы создаем уникальное преимущество ТРК "Парк Молл" перед любыми, в том числе самыми крупными торговыми комплексами».

Новый квартал, важной частью которого станет «Парк Молл», будет точкой притяжения обитателей не только этого жилого комплекса и близлежащих домов, но и жителей северных районов города

Вместе с тем торгово-развлекательный комплекс станет пересадочным хабом между двумя ветками метро — в этом месте будет запущен бесплатный автобус от метро «Проспект Просвещения» до станции «Гражданский проспект» и обратно, с единственной промежуточной остановкой у торгового центра.

Не парком единым

Парки и сады — не единственная фишка нового торгово-развлекательного центра. Весь дизайн комплекса будет выполнен в приятных глазу и сочетающихся между собой тонах, в интерьере холлов будут встречаться яркие акценты, а в пространствах для отдыха можно будет найти интересные архитектурные элементы и фотозоны.

Изображение: ООО «ЛП»

Что касается магазинов в торговом центре, все они находятся в шаговой доступности от дома для жильцов комплекса и до 10 минут на автомобиле для жителей Выборгского и Калининского районов. Перечень магазинов подбирается так, чтобы в них был необходимый и достаточный ассортимент. Для владельцев среднего бизнеса в аренду доступны помещения площадью от 14 до 400 квадратных метров, а также островки от 3 до 6 метров. Резидентами «Парк Молла» станут только точки и сети с высоким качеством продукции и обслуживания, а также разумной ценовой политикой. Во многих из них можно будет приобрести товары онлайн и заказать с доставкой на дом.

Изображение: ООО «ЛП»

Потенциальным якорным арендаторам стоит рассмотреть такие свободные помещения, как коворкинг в 3,5 тысячи квадратных метров и детский развлекательно-образовательный центр такой же площади. Также в «Парк Молле» предусмотрен круглосуточный спортивный клуб площадью 11 тысяч квадратных метров, медицинский центр площадью 830 квадратных метров и продуктовый маркет в 2 тысячи квадратных метров.

Так, в ТРЦ будут проводиться не только концерты и праздничные вечеринки, но и выставки, лекции, тренинги и мастер-классы. На территории молла также появится детский развлекательно-образовательный центр площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Когда офис не нужен

При этом в ТРЦ можно будет не только развлекаться, но и работать. В «Парк Молле» появится большой коворкинг, который объединит рабочее пространство для фрилансеров и начинающих предпринимателей, а также образовательную площадку. В нем будут обустроены качественные рабочие места различных форматов, обеспеченные всем необходимым для комфортной работы. Также на площадке будет размещено самое современное техническое оснащение для возможности проведения переговоров, тренингов и конференций.

В «Парк Молл» можно будет ходить не только за покупками, но и приятно и с пользой провести время. Он станет полноценным развлекательным и развивающим общественным центром, где будут проходить анимационные и музыкальные мероприятия, а также обучающие программы

Поскольку в «Парк Молле» можно будет с легкостью работать, гулять и отдыхать целями днями, в проекте предусмотрен масштабный фуд-корт с вкусной и доступной едой. В фуд-корте разместятся более 30 корнеров с разнообразной и местами уникальной кухней. Корнеры проходят специальный отбор, чтобы посетителям была доступна только качественная и свежая еда. В зоне фуд-корта будут обустроены уютные посадочные места. Кроме того, поесть можно будет на втором этаже в семейном ресторане с игровыми комнатами для детей или в пивном ресторане с караоке. Еду из ресторанов и корнеров также можно будет заказать на дом.

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