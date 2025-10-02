Москвичам предложили жилье на элитном острове. Чем оно привлечет покупателей?

Большинство жителей крупных городов после насыщенного рабочего дня мечтают оказаться за городом, у воды, где суета будней уступает место безмятежному отдыху и спокойствию. Реализовать эту мечту можно в современных элитных жилых кварталах на островах. В мире этот формат жизни популярен у успешных и состоявшихся людей. В Москве он нашел свое отражение в инновационном двенадцатом квартале проекта «Остров» от «Донстрой». Как он устроен — разбиралась «Лента.ру».

Путь на остров: новая философия жизни

Современные элитные проекты на островах предлагают не просто жилье, а особый образ жизни, сочетающий в себе уединение, роскошь и наибольший комфорт. Это то место, где каждая деталь продумана до мелочей, природа гармонично переплетается с инновационными технологиями, а безопасность и приватность являются абсолютным приоритетом. Здесь резиденты найдут все необходимое для полноценного отдыха и удобной жизни — от спа-салонов и фитнес-центров до ресторанов с изысканной кухней и магазинов с широким ассортиментом товаров. Эксперты рынка недвижимости называют жизнь на островах настоящим миром роскоши и уюта, где каждый момент становится особенным, а жизнь наполнена яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Одним из наиболее интересных жилых проектов на острове считается элитный квартал, построенный под брендом легендарного немецкого производителя люксовых автомобилей Brabus. Здания проекта, включающие в себя четыре футуристичные башни и несколько дизайнерских вилл, расположены в престижном районе Al Seef в Абу-Даби. Все резиденции оснащены встроенной мебелью, бытовой техникой, системами «умный дом» и панорамными окнами с видами на море.

По мнению обеспеченных горожан, жизнь у воды — это редкое сочетание комфорта, эстетики и экологичности

Владельцы жилья премиум-класса высоко ценят такой формат жизни за близость с природой, высокий инвестиционный потенциал, развитую инфраструктуру и инновационные технологии. В Москве возможность приобрести квартиру на острове в окружении воды предоставляет девелопер «Донстрой». Уникальные инновационные, архитектурные и инфраструктурные решения проекта «Остров», возводимого в Мневниковской пойме, не уступают лучшим мировым аналогам.

Визуализация двенадцатого квартала проекта «Остров» Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

Курорт в мегаполисе: двенадцатый квартал «Острова»

Жители столицы называют двенадцатый квартал проекта «Московской ривьерой». Это сравнение полностью оправдывает себя: резиденты просторных квартир смогут насладиться чистейшим воздухом заповедных парков, отдыхом у воды и великолепными видами на 360 градусов.

Дома расположены на первой линии Москвы-реки, где можно сесть на речной трамвайчик и отправиться на прогулку по воде

Для вечернего променада подойдет живописная набережная, а совершить прогулку на велосипеде жители «Острова» смогут по специально организованной дорожке. Для отдыха с компанией созданы удобные пространства для пикников. На территории двенадцатого квартала у воды удобно заниматься спортом, загорать, поработать на природе или сыграть с близкими в настольные игры.

Визуализация двенадцатого квартала проекта «Остров» Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

Дома квартала с футуристической архитектурой в стиле Hi-tech, динамичными линиями фасадов и большими остеклениями окон органично гармонируют с окружающей природой. На эксплуатируемых крышах зданий расположены террасы с лаунжами, откуда открываются великолепные виды на природные парки Мневниковской поймы. Здесь же расположены удобные коворкинги и зоны для занятий спортом. Вокруг домов для жителей квартала разбиты живописные дворы-сады с ландшафтным дизайном, а стильная пергола соединяет пространства для разных возрастов — спортивную и детскую площадки с зонами для дружеского общения и совместной работы. Между кварталами расположена смотровая площадка, откуда можно полюбоваться видом на Москва-реку.

Инновации и комфорт: умный дом в умном здании

В проектах жилых кварталов на островах во всем мире, где представлено жилье элитного класса, девелоперы используют разнообразные планировочные решения, способные удовлетворить пожелания самых взыскательных резидентов, а также передовые технологии. В проекте «Остров» девелопер «Донстрой» применил современные инновационные технологии умного здания и умного дома для комфортного проживания своих резидентов. Причем в квартале 12.2 они были заложены еще на стадии проектирования, — это первый умный квартал проекта. Резиденты смогут выбрать комфортные квартиры от 73 до 410 квадратных метров, включая варианты: с возможностью установки камина, с окнами в пол, террасами, окном в ванной, угловым остеклением или мастер-спальней. Наибольший комфорт жителям обеспечат технологии умного здания.

Визуализация двенадцатого квартала проекта «Остров» Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

Для эффективного управления жилой средой девелопер «Донстрой» разработал уникальную платформу DSmart. Приложение интуитивно понятное и эффективное в использовании. Его можно установить на смартфон сразу после получения ключей от квартиры. Резиденты смогут осуществлять: контроль доступа и безопасности, а также самостоятельно просматривать изображения с видеокамер и домофонов. При приближении резидента к входной группе система автоматически откроет перед ним дверь, включит свет во входной группе или подаст лифт на нужный этаж. Предусмотрена также возможность мониторинга и настройки климата в общественных пространствах и даже фасадного освещения. Для защиты от возможных технических сбоев система умного здания работает независимо от интернета, в изолированном сегменте сети, а ее трафик надежно зашифрован. При въезде в паркинг система поднимет шлагбаум по номеру машины. Комфортный микроклимат общественных пространств и оптимальная температура устанавливаются также автоматически.

Для резидентов будут доступны детский клуб, коворкинг, фитнес-рум и гостиная-кинотеатр

Заказать время в них можно онлайн, а современная система видеонаблюдения обеспечит высокий уровень безопасности на всей территории квартала. При желании можно не покидать территорию «Острова», где будет все необходимое для жизни: кафе, ресторан и минимаркет. Островная жизнь — это не утопия, а реальная возможность построить свое счастье на фундаменте здоровья, гармонии с природой, комфортного жилья, новых технологий и крепких человеческих связей.

