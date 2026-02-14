Реклама

16:44, 14 февраля 2026Культура

Бывшая жена Епифанцева стала фигуранткой расследования во Франции

Коллеги обвинили бывшую жену Епифанцева в угрозах и шантаже во Франции
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Актриса Анастасия Веденская, бывшая супруга актера Владимира Епифанцева, стала фигуранткой расследования во Франции. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Веденскую обвиняют в киберпреследовании, шантаже, угрозах, клевете и нарушении авторских прав. Причем среди тех, кто пострадал от действий актрисы, оказались ее коллеги по цеху. Так, одним из обвинителей стал актер Сергей Губанов, работавший с Веденской на съемках сериала «Рая знает все». Неадекватные действия артистки он объясняет алкоголизмом. Так, по словам Губанова, Веденская грозилась передать бандитам или полицейским адреса убежищ героинь фильма об ЛГБТ-эмигрантах из России «Привет, экстремисты»(международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как утверждается, поручить это актриса хотела именно Губанову, но тот отказался.

Угрозы от Веденской могли также поступать и другой участнице съемок. Как рассказал Губанов, экс-жена Епифанцева отправляла девушке и ее матери письма с угрозами, а затем рассорила трех соавторов картины и переписала авторские права на себя. Удалось ей это якобы благодаря запугиванию одного из продюсеров проекта — Веденская угрожала, что поспособствует его внесению в список иноагентов.

Когда Губанов решил окончательно выйти из проекта, Веденская, как утверждается, потребовала убрать все сцены с участием актера, а после начала распространять о нем слухи в чатах русскоязычных жителей Франции. Следом Веденская пригрозила Губанову физической расправой и лишением вида на жительство. В итоге мужчина вместе с еще четырьмя пострадавшими подал заявление в прокуратуру. Делом займутся следователи.

Кроме того, по информации Telegram-канала Shot, Веденскую обвиняют в пьяном дебоше. На хамское поведение актрисы жалуются соседи — по их признанию, знаменитость регулярно выпивает, в полный голос ругается со своим партнером, актером Максим Онищенко, а ее сын громко слушает музыку. На претензии соседей она угрожает расправой. Звезда фильма «Ночь длиною в жизнь» и сериала «Бедные родственники» уже несколько лет проживает в Гренобле.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит Веденскую на пропаганду ЛГБТ. Однако, по мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, актрисе грозит не более чем штраф.

