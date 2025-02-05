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15:30, 5 февраля 2025Культура

Бывшую жену российского актера обвинили в пропаганде ЛГБТ

Бывшую жену Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ
Ольга Коровина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России проверит бывшую супругу актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за ее нового фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Веденская выступила в качестве режиссера фильма об ЛГБТ-эмигрантах из России «Привет, экстремисты».

Кроме того, по данным Mash, Веденская готовится к съемкам киноленты, посвященной российской оппозиции. Как сообщает источник, члены общественного движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить экс-супругу Епифанцева на пропаганду ЛГБТ и признать ее иноагентом.

Известно, что Веденская живет во Франции и выступает в поддержку Украины, параллельно участвуя в съемках в Москве. По данным канала, гонорар актрисы составляет 100 тысяч рублей за смену. Так, одним из последних проектов с ее участием стал сериал «Перевод с турецкого».

Ранее сообщалось, что над украинским артистом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка, нависла угроза мобилизации в Вооруженные силы республики. 51-летнего шоумена не выпускают из Украины, поскольку он подпадает под призывной возраст.

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