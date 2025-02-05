Бывшую жену российского актера обвинили в пропаганде ЛГБТ

Бывшую жену Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ

Генеральная прокуратура России проверит бывшую супругу актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за ее нового фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Веденская выступила в качестве режиссера фильма об ЛГБТ-эмигрантах из России «Привет, экстремисты».

Кроме того, по данным Mash, Веденская готовится к съемкам киноленты, посвященной российской оппозиции. Как сообщает источник, члены общественного движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить экс-супругу Епифанцева на пропаганду ЛГБТ и признать ее иноагентом.

Известно, что Веденская живет во Франции и выступает в поддержку Украины, параллельно участвуя в съемках в Москве. По данным канала, гонорар актрисы составляет 100 тысяч рублей за смену. Так, одним из последних проектов с ее участием стал сериал «Перевод с турецкого».

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