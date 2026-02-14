Сборная Швеции по хоккею переиграла словаков в третьем туре группового этапа Олимпиады

Сборная Швеции по хоккею одолела команду Словакии на Олимпиаде со счетом 5:3

Сборная Швеции по хоккею переиграла словаков в третьем туре группового этапа Олимпиады. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Встреча состоялась в Милане и завершилась победой шведов со счетом 5:3. На восьмой минуте матча Швеция вышла вперед усилиями Йоэля Эрикссона Эка. Через полторы минуты словаки выровняли положение благодаря голу Юрая Слафковски. Адриан Кемпе в середине второго периода вывел шведов вперед, на что Словакия ответила шайбой Мартина Герната. Победу скандинавам принесли шайбы Элиаса Петтерссона и Лукаса Рэймонда. Третий гол в составе словаков забил Далибор Дворски.

Таким образом, шведы заняли первое место в группе С. В их активе шесть очков после трех матчей.

Мужской хоккейный турнир проходит на Олимпиаде с 11 по 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, которая в финале Игр-2022 переиграла россиян со счетом 2:1.