Победители шоу «Суперстар!» вернутся на сцену НТВ. Чем удивит «Битва сезонов»?

31 января в 21:20 в эфире НТВ состоится премьера нового сезона шоу «Суперстар!» — «Суперстар! Битва сезонов». Победители и самые яркие участники прошлых сезонов проекта вернутся на сцену, чтобы выяснить, кто из них лучший из лучших. О том, кто примет участие в шоу и что готовит для нас этот сезон, — в нашем материале.
В каждом выпуске «Битвы сезонов» будет своя тематика: артисты представят собственные хиты, каверы на современные композиции, споют любимые песни. Один из дней целиком посвятят творчеству Филиппа Киркорова.
Система оценок от жюри сохранится: «огонь» — 2 балла, «фейерверк» — 1 балл, «пшик» — 0 баллов.
Покинуть шоу артист может в том случае, если два выпуска подряд займет последнее место в турнирной таблице
При этом у жюри в течение сезона будет один шанс единогласно спасти одного такого участника. Если они не придут к единому мнению, на помощь придут зрители в студии: для спасения музыканту потребуется набрать более 70 процентов голосов.
Победителем станет набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех выпусков. В финале каждый конкурсант споет новую песню — для каждой композиции это будет телевизионная премьера.
Только звезды
Вести «Суперстар! Битва сезонов» будут Вадим Такменев и Наташа Королева. Участие в шоу примут победительница и финалист первого сезона Ирина Шведова и Влад Сташевский, победители второго сезона Виктор Салтыков и Шура, победительница и финалист третьего сезона Ольга Зарубина и Жан Милимеров, победитель и участница четвертого сезона Алексей Глызин и Анастасия Макаревич, победительница и финалист пятого сезона Ксения Георгиади и Сергей Челобанов.
«Этот сезон — возвращение легендарных артистов, которых зрители знают и любят многие десятилетия. Они вернутся, чтобы напомнить о себе и доказать, что они лучшие из лучших! А зрителей, как всегда бывает в "Суперстар!", ждет невероятно яркое, мощное и фееричное шоу — с эмоциями, сюрпризами, настоящей битвой характеров и голосов. И на такой сильный состав участников в одном из конкурсных дней к команде судей добавится новый член жюри, им станет Филипп Киркоров, ведь именно его творчеству будет посвящен один из выпусков», — говорит Вадим Такменев.
Оценивать выступления участников предстоит команде звездных членов жюри в лице Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова, Ирины Понаровской и Стаса Пьехи, которого в нескольких выпусках подменит Кирилл Туриченко.
«В битве сезонов собрались лучшие из лучших! Я безмерно рада видеть всех! — признается телеведущая Лера Кудрявцева. — Кого-то одного из участников я выделить не смогу, потому что слишком люблю каждого. Для нас, членов жюри, это будет какое-то новое судейство, ведь все артисты уже выходили на эту сцену. Тут будет зависеть от выбора песни, от того, как участник ее преподнесет, и так далее. Уверена, выставлять баллы в этом году будет особенно трудно».
«Все, кто занимается шоу, — жюри, команда, Вадим Такменев — моя основная телевизионная семья. Поэтому для меня всегда в радость приезжать сюда, как к родным людям. К тому же только в этом шоу я испытываю такой невероятный калейдоскоп эмоций. На этот раз нас поразил состав участников! Здесь будут только те, кто уже прошел свой личный сезон и выиграл или ярко показал себя. Лучшие в своем деле и в проекте. И я даже не представляю, каким образом все это великолепие придется судить», — делится певец Стас Пьеха.
«В прошлом году, когда я впервые оказался в кресле члена жюри шоу "Суперстар!", я получил от зрителей огромный отклик насчет своего судейства, — вспоминает певец Кирилл Туриченко. — Буквально недавно в аэропорту ко мне подошла девушка, которая со слезами на глазах сказала, что абсолютно согласна со всем, что и как я говорю в шоу. Я стараюсь соблюдать баланс между беспристрастным и в то же время очень деликатным судейством. Обсуждать, выставлять оценки суперзвездам — это большая честь и невероятная ответственность!»
С чего все начиналось?
Влад Сташевский был участником первого сезона шоу «Суперстар!». Он впервые поднялся на его сцену в дуэте с оперной певицей Светланой Касьян, чтобы исполнить хит «Я не буду тебя больше ждать». В грандиозном финале за звание «суперстара» он состязался с Алисой Мон, Ириной Шведовой, Владимиром Левкиным, Николаем Трубачом, Юлией Волковой, Татьяной Ивановой и Богданом Титомиром, уступив победителям четыре балла.
«Я решил принять участие в шоу "Суперстар! Битва сезонов", потому что это восхитительный с точки зрения творческой реализации проект. И команда просто потрясающая. Я отдаюсь процессу в полной мере. Сам получаю удовольствие и, надеюсь, зрителям тоже понравится. Жюри в проекте — как учителя в школе: кто-то может тебе нравиться, кто-то нет, но все они не просто так сидят в жюри. Из каждого мнения можно вынести опыт. Я делаю все, что от меня зависит. Чем буду удивлять — пока секрет. Если расскажу, то какое же это удивление», — прокомментировал Влад Сташевский.
Впервые поднялся на сцену шоу «Суперстар!» во втором сезоне Виктор Салтыков — он исполнил свой хит «Кони в яблоках» и получил от жюри высший балл
В финале он боролся с Шурой, Авраамом Руссо, Анастасией — и стал одним из победителей.
«Я вновь решил принять участие в "Суперстаре", на этот раз в "Битве сезонов", и на то есть несколько причин. Во-первых, это уникальная возможность попробовать себя в разных жанрах, во-вторых, мне всегда интересно окунуться в творческую атмосферу — новые эмоции и возможности дарит нам канал НТВ. В шоу "Суперстар!" я не новичок, и этот опыт стал бесценным. Многие зрители полюбили песни в моем исполнении и иногда просят исполнить их на сольных концертах. Я уже ознакомился с составом участников и понимаю, что конкуренция будет серьезной. В "Битве сезонов" постараюсь быть более смелым в выборе репертуара и поэкспериментировать. Ждите неожиданных музыкальных интерпретаций и коллабораций с другими артистами. Понимаю, что судейство может быть строгим, но это часть шоу, так что конструктивную критику готов принимать и активно обсуждать свои идеи», — рассказал Виктор Салтыков.
Жан Милимеров состязался за звание «суперстара» в третьем сезоне шоу и дебютировал на его сцене с хитом «Два бриллианта», набрав максимальные восемь баллов. За звание победителя он конкурировал с Аленой Иванцовой, Роксаной Бабаян и Ольгой Зарубиной и занял почетное второе место в турнирной таблице.
«Мне очень отрадно, что меня пригласили в "Битву сезонов" шоу "Суперстар!", я благодарен продюсерам программы. А заодно почему бы не взять реванш? Ведь в этот раз в битве будут сражаться лучшие из лучших. Я уже не новичок в проекте, и каждый раз выхожу на сцену как в последний раз — живу и кайфую в моменте, дарю публике себя. И если это получается, то для меня это самая большая награда. Буду удивлять крутейшими песнями, красивейшими номерами и своей энергией», — поделился планами артист.
В четвертом сезоне принимала участие Анастасия Макаревич, она начала соревнование с песни «Осень» группы «Лицей»
Артистка покинула проект по итогам полуфинала, но в финале она выступила с гостевым номером, исполнив вне конкурсной программы песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». Победителем сезона стал заслуженный артист России Алексей Глызин, набрав по итогам всех выпусков 73 балла.
«Больше двух лет назад, будучи участницей четвертого сезона шоу "Суперстар!", я влюбилась в этот проект и в потрясающую команду, которая его делает. Было немного грустно, когда все закончилось, и скажу честно: я скучала по проекту. Поэтому большой радостью стало то, что меня вновь позвали, теперь уже в "Битву сезонов". Я сразу сказала "да" и нахожусь в предвкушении от того, как все будет красиво, нарядно, феерично и незабываемо», — прокомментировала Анастасия Макаревич.
Алексей Глызин рассказал, что в «Битве сезонов» собирается удивлять новыми песнями и аранжировками. «На этот раз в шоу собрались победители и яркие участники прошлых сезонов. Каждому из них предстоит пройти заново знакомый путь и доказать, что он еще многое может. Участники предстанут в другом амплуа, изменят имидж и манеру выступления. Мне очень интересно, как мы с этим справимся и как все себя покажут. Ведь перевоплощение — достаточно непростое испытание, но увлекательное. Артистам придется выйти из зоны комфорта, чтобы убрать узнаваемые тембр и движения и сделать что-то неожиданное. Лично я собираюсь удивлять всех новыми песнями и аранжировками».
Ксения Георгиади стала участницей юбилейного пятого сезона шоу «Суперстар!» и дебютировала на его сцене со своей композицией «Радоваться жизни», за которую жюри поставили высшую оценку. В финале за звание «суперстара» она боролась с Азизой, Маргаритой Суханкиной и Сергеем Челобановым, который забрал серебро, уступив Георгиади всего один балл.
«Когда мне позвонили и пригласили снова принять участие в шоу, я воскликнула: "Ну какие вы молодцы, что придумали «Битву сезонов»!" Я так обрадовалась, что опять окунусь в этот творческий процесс поиска репертуара, аранжировок, исполнения новых песен. Ура, творческая жизнь продолжается! От этого я получаю огромное удовольствие. (…) Хочу пожелать всем участникам хорошего настроения, творческого успеха, любви, добра, благополучия и веры в то, что они будут делать. Низкий поклон Вадиму Такменеву — он всегда находит время в своем плотном графике, чтобы приехать, помочь, подсказать, он болеет душой за каждого исполнителя! Благодарю всю творческую группу. Да здравствует "Суперстар! Битва сезонов" на НТВ», — резюмировала Ксения Георгиади.
«В первую очередь я пришел сюда не ради оценок, а ради своих любимых поклонников. А какие баллы мне поставят — это уже дело далеко не первостепенной важности, — признался Сергей Челобанов. — Я не собираюсь конкурировать с другими участниками и уж тем более бороться с судьями — у них свое видение музыкального порядка и красоты. Я пою и выступаю только так, как считаю нужным. У каждого ведь свой вкус, и подогнать музыку под какие-то критерии практически невозможно».
