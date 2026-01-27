Победители шоу «Суперстар!» вернутся на сцену НТВ. Чем удивит «Битва сезонов»?

31 января в 21:20 в эфире НТВ состоится премьера нового сезона шоу «Суперстар!» — «Суперстар! Битва сезонов». Победители и самые яркие участники прошлых сезонов проекта вернутся на сцену, чтобы выяснить, кто из них лучший из лучших. О том, кто примет участие в шоу и что готовит для нас этот сезон, — в нашем материале.

В каждом выпуске «Битвы сезонов» будет своя тематика: артисты представят собственные хиты, каверы на современные композиции, споют любимые песни. Один из дней целиком посвятят творчеству Филиппа Киркорова.

Система оценок от жюри сохранится: «огонь» — 2 балла, «фейерверк» — 1 балл, «пшик» — 0 баллов.

Покинуть шоу артист может в том случае, если два выпуска подряд займет последнее место в турнирной таблице

При этом у жюри в течение сезона будет один шанс единогласно спасти одного такого участника. Если они не придут к единому мнению, на помощь придут зрители в студии: для спасения музыканту потребуется набрать более 70 процентов голосов.

Победителем станет набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех выпусков. В финале каждый конкурсант споет новую песню — для каждой композиции это будет телевизионная премьера.

Только звезды

Вести «Суперстар! Битва сезонов» будут Вадим Такменев и Наташа Королева. Участие в шоу примут победительница и финалист первого сезона Ирина Шведова и Влад Сташевский, победители второго сезона Виктор Салтыков и Шура, победительница и финалист третьего сезона Ольга Зарубина и Жан Милимеров, победитель и участница четвертого сезона Алексей Глызин и Анастасия Макаревич, победительница и финалист пятого сезона Ксения Георгиади и Сергей Челобанов.

Фото: пресс-служба НТВ

«Этот сезон — возвращение легендарных артистов, которых зрители знают и любят многие десятилетия. Они вернутся, чтобы напомнить о себе и доказать, что они лучшие из лучших! А зрителей, как всегда бывает в "Суперстар!", ждет невероятно яркое, мощное и фееричное шоу — с эмоциями, сюрпризами, настоящей битвой характеров и голосов. И на такой сильный состав участников в одном из конкурсных дней к команде судей добавится новый член жюри, им станет Филипп Киркоров, ведь именно его творчеству будет посвящен один из выпусков», — говорит Вадим Такменев.

Оценивать выступления участников предстоит команде звездных членов жюри в лице Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова, Ирины Понаровской и Стаса Пьехи, которого в нескольких выпусках подменит Кирилл Туриченко.

Фото: пресс-служба НТВ

«В битве сезонов собрались лучшие из лучших! Я безмерно рада видеть всех! — признается телеведущая Лера Кудрявцева. — Кого-то одного из участников я выделить не смогу, потому что слишком люблю каждого. Для нас, членов жюри, это будет какое-то новое судейство, ведь все артисты уже выходили на эту сцену. Тут будет зависеть от выбора песни, от того, как участник ее преподнесет, и так далее. Уверена, выставлять баллы в этом году будет особенно трудно».

Фото: пресс-служба НТВ

«Все, кто занимается шоу, — жюри, команда, Вадим Такменев — моя основная телевизионная семья. Поэтому для меня всегда в радость приезжать сюда, как к родным людям. К тому же только в этом шоу я испытываю такой невероятный калейдоскоп эмоций. На этот раз нас поразил состав участников! Здесь будут только те, кто уже прошел свой личный сезон и выиграл или ярко показал себя. Лучшие в своем деле и в проекте. И я даже не представляю, каким образом все это великолепие придется судить», — делится певец Стас Пьеха.

«В прошлом году, когда я впервые оказался в кресле члена жюри шоу "Суперстар!", я получил от зрителей огромный отклик насчет своего судейства, — вспоминает певец Кирилл Туриченко. — Буквально недавно в аэропорту ко мне подошла девушка, которая со слезами на глазах сказала, что абсолютно согласна со всем, что и как я говорю в шоу. Я стараюсь соблюдать баланс между беспристрастным и в то же время очень деликатным судейством. Обсуждать, выставлять оценки суперзвездам — это большая честь и невероятная ответственность!»

С чего все начиналось?

Влад Сташевский был участником первого сезона шоу «Суперстар!». Он впервые поднялся на его сцену в дуэте с оперной певицей Светланой Касьян, чтобы исполнить хит «Я не буду тебя больше ждать». В грандиозном финале за звание «суперстара» он состязался с Алисой Мон, Ириной Шведовой, Владимиром Левкиным, Николаем Трубачом, Юлией Волковой, Татьяной Ивановой и Богданом Титомиром, уступив победителям четыре балла.

«Я решил принять участие в шоу "Суперстар! Битва сезонов", потому что это восхитительный с точки зрения творческой реализации проект. И команда просто потрясающая. Я отдаюсь процессу в полной мере. Сам получаю удовольствие и, надеюсь, зрителям тоже понравится. Жюри в проекте — как учителя в школе: кто-то может тебе нравиться, кто-то нет, но все они не просто так сидят в жюри. Из каждого мнения можно вынести опыт. Я делаю все, что от меня зависит. Чем буду удивлять — пока секрет. Если расскажу, то какое же это удивление», — прокомментировал Влад Сташевский.

Впервые поднялся на сцену шоу «Суперстар!» во втором сезоне Виктор Салтыков — он исполнил свой хит «Кони в яблоках» и получил от жюри высший балл

В финале он боролся с Шурой, Авраамом Руссо, Анастасией — и стал одним из победителей.

Фото: пресс-служба НТВ

«Я вновь решил принять участие в "Суперстаре", на этот раз в "Битве сезонов", и на то есть несколько причин. Во-первых, это уникальная возможность попробовать себя в разных жанрах, во-вторых, мне всегда интересно окунуться в творческую атмосферу — новые эмоции и возможности дарит нам канал НТВ. В шоу "Суперстар!" я не новичок, и этот опыт стал бесценным. Многие зрители полюбили песни в моем исполнении и иногда просят исполнить их на сольных концертах. Я уже ознакомился с составом участников и понимаю, что конкуренция будет серьезной. В "Битве сезонов" постараюсь быть более смелым в выборе репертуара и поэкспериментировать. Ждите неожиданных музыкальных интерпретаций и коллабораций с другими артистами. Понимаю, что судейство может быть строгим, но это часть шоу, так что конструктивную критику готов принимать и активно обсуждать свои идеи», — рассказал Виктор Салтыков.

Фото: пресс-служба НТВ

Жан Милимеров состязался за звание «суперстара» в третьем сезоне шоу и дебютировал на его сцене с хитом «Два бриллианта», набрав максимальные восемь баллов. За звание победителя он конкурировал с Аленой Иванцовой, Роксаной Бабаян и Ольгой Зарубиной и занял почетное второе место в турнирной таблице.

«Мне очень отрадно, что меня пригласили в "Битву сезонов" шоу "Суперстар!", я благодарен продюсерам программы. А заодно почему бы не взять реванш? Ведь в этот раз в битве будут сражаться лучшие из лучших. Я уже не новичок в проекте, и каждый раз выхожу на сцену как в последний раз — живу и кайфую в моменте, дарю публике себя. И если это получается, то для меня это самая большая награда. Буду удивлять крутейшими песнями, красивейшими номерами и своей энергией», — поделился планами артист.

В четвертом сезоне принимала участие Анастасия Макаревич, она начала соревнование с песни «Осень» группы «Лицей»

Артистка покинула проект по итогам полуфинала, но в финале она выступила с гостевым номером, исполнив вне конкурсной программы песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». Победителем сезона стал заслуженный артист России Алексей Глызин, набрав по итогам всех выпусков 73 балла.

Фото: пресс-служба НТВ

«Больше двух лет назад, будучи участницей четвертого сезона шоу "Суперстар!", я влюбилась в этот проект и в потрясающую команду, которая его делает. Было немного грустно, когда все закончилось, и скажу честно: я скучала по проекту. Поэтому большой радостью стало то, что меня вновь позвали, теперь уже в "Битву сезонов". Я сразу сказала "да" и нахожусь в предвкушении от того, как все будет красиво, нарядно, феерично и незабываемо», — прокомментировала Анастасия Макаревич.

Алексей Глызин рассказал, что в «Битве сезонов» собирается удивлять новыми песнями и аранжировками. «На этот раз в шоу собрались победители и яркие участники прошлых сезонов. Каждому из них предстоит пройти заново знакомый путь и доказать, что он еще многое может. Участники предстанут в другом амплуа, изменят имидж и манеру выступления. Мне очень интересно, как мы с этим справимся и как все себя покажут. Ведь перевоплощение — достаточно непростое испытание, но увлекательное. Артистам придется выйти из зоны комфорта, чтобы убрать узнаваемые тембр и движения и сделать что-то неожиданное. Лично я собираюсь удивлять всех новыми песнями и аранжировками».

Фото: пресс-служба НТВ

Ксения Георгиади стала участницей юбилейного пятого сезона шоу «Суперстар!» и дебютировала на его сцене со своей композицией «Радоваться жизни», за которую жюри поставили высшую оценку. В финале за звание «суперстара» она боролась с Азизой, Маргаритой Суханкиной и Сергеем Челобановым, который забрал серебро, уступив Георгиади всего один балл.

«Когда мне позвонили и пригласили снова принять участие в шоу, я воскликнула: "Ну какие вы молодцы, что придумали «Битву сезонов»!" Я так обрадовалась, что опять окунусь в этот творческий процесс поиска репертуара, аранжировок, исполнения новых песен. Ура, творческая жизнь продолжается! От этого я получаю огромное удовольствие. (…) Хочу пожелать всем участникам хорошего настроения, творческого успеха, любви, добра, благополучия и веры в то, что они будут делать. Низкий поклон Вадиму Такменеву — он всегда находит время в своем плотном графике, чтобы приехать, помочь, подсказать, он болеет душой за каждого исполнителя! Благодарю всю творческую группу. Да здравствует "Суперстар! Битва сезонов" на НТВ», — резюмировала Ксения Георгиади.

«В первую очередь я пришел сюда не ради оценок, а ради своих любимых поклонников. А какие баллы мне поставят — это уже дело далеко не первостепенной важности, — признался Сергей Челобанов. — Я не собираюсь конкурировать с другими участниками и уж тем более бороться с судьями — у них свое видение музыкального порядка и красоты. Я пою и выступаю только так, как считаю нужным. У каждого ведь свой вкус, и подогнать музыку под какие-то критерии практически невозможно».

