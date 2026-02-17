Реклама

06:00, 17 февраля 2026

Врач развеял мифы о домашних способах сбить температуру

Врач Новиков: Укутывание при высокой температуре приводит к летальному исходу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Helen Sushitskaya / Shutterstock / Fotodom

Опасно не столько число на градуснике, сколько неправильные действия в попытке сбить температуру домашними экспериментами, рассказал врач-терапевт Александр Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, первое, что категорически противопоказано, — это растирание спиртом или уксусом. Он объяснил, что спирт мгновенно всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывает интоксикацию, судороги, и даже угнетение дыхания, а также вызывает резкий спазм сосудов. Из-за этого, продолжил эксперт, внутренняя температура не падает, а наоборот подскакивает еще выше.

Также Новиков предостерег от укутывания больного одеялами, потому что искусственное создание «парника» приводит к тепловому удару, критическому обезвоживанию и сбоям в работе сердца и мозга. Для пожилых людей и маленьких детей такая ошибка может стать фатальной, добавил он.

«Третья ошибка — бесконтрольный прием жаропонижающих. Превышение дозы парацетамола занимает одно из первых мест среди причин острой печеночной недостаточности, а комбинирование нескольких препаратов "на всякий случай" может обернуться токсическим поражением печени или желудочно-кишечным кровотечением. Категорически нельзя принимать аспирин детям и подросткам при вирусной инфекции — это риск синдрома Рея, потенциально смертельного состояния с поражением печени и мозга», — поделился терапевт.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева дала храпящим людям совет. Она призвала их пройти обследование, которое поможет выявить нарушения сна.

