Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 17 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Карьерный консультант раскрыл выгоду поиска работы в феврале

Карьерный консультант Таушанков посоветовал начинать искать работу в феврале
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Традиционно активность на рынке труда растет весной и осенью, но именно февраль дает стратегическое преимущество, рассказал карьерный консультант с «Профи.ру» Владислав Таушанков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Февраль — это плацдарм перед весенним всплеском. В компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика. Поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио», – отметил консультант.

Он подчеркнул, что поиск работы начинается с базы: аудита личного кабинета, проверки статуса поиска, контактов и города, анализа истории откликов и актуальности профиля в глазах ATS-систем. В ряде случаев имеет смысл обнулить активность и пересобрать стратегию, добавил эксперт. Следующий шаг — анализ самих вакансий и упаковка опыта в релевантное резюме и сопроводительное письмо.

Действовать нужно системно: ежедневно отправлять до 30 релевантных откликов, писать 5-8 писем напрямую работодателям и совершать несколько звонков HR-специалистам, и лучше не ограничивать себя одной площадкой

Владислав Таушанковкарьерный консультант

«Самый лучший момент для поиска работы — не весна и не осень, а прямо сейчас. Найти работу за месяц реально, получить 20-30 собеседований за это время — реально, как и выйти на 2-3 оффера. Нужно понимать правила игры и действовать регулярно и системно», — подчеркнул консультант.

Ранее россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты. По словам эксперта, приобретать доллар при курсе 76–77 рублей в любом случае окажется дешевле, чем после его будущей коррекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву. Чего ожидает Москва от предстоящих переговоров по Украине?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Россиян предупредили о росте числа гаражных автосервисов

    В России высказались о возможности полного уничтожения энергосистемы Украины

    Гинеколог предупредила об опасности одной техники орального секса

    На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг «на макароны»

    Посол рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

    Карьерный консультант раскрыл выгоду поиска работы в феврале

    Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok