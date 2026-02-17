Карьерный консультант раскрыл выгоду поиска работы в феврале

Карьерный консультант Таушанков посоветовал начинать искать работу в феврале

Традиционно активность на рынке труда растет весной и осенью, но именно февраль дает стратегическое преимущество, рассказал карьерный консультант с «Профи.ру» Владислав Таушанков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Февраль — это плацдарм перед весенним всплеском. В компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика. Поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио», – отметил консультант.

Он подчеркнул, что поиск работы начинается с базы: аудита личного кабинета, проверки статуса поиска, контактов и города, анализа истории откликов и актуальности профиля в глазах ATS-систем. В ряде случаев имеет смысл обнулить активность и пересобрать стратегию, добавил эксперт. Следующий шаг — анализ самих вакансий и упаковка опыта в релевантное резюме и сопроводительное письмо.

Действовать нужно системно: ежедневно отправлять до 30 релевантных откликов, писать 5-8 писем напрямую работодателям и совершать несколько звонков HR-специалистам, и лучше не ограничивать себя одной площадкой Владислав Таушанков карьерный консультант

«Самый лучший момент для поиска работы — не весна и не осень, а прямо сейчас. Найти работу за месяц реально, получить 20-30 собеседований за это время — реально, как и выйти на 2-3 оффера. Нужно понимать правила игры и действовать регулярно и системно», — подчеркнул консультант.

