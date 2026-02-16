Россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты

Финансовый аналитик Гогаладзе: Наступает оптимальное время для покупки долларов

Оптимальное время для покупки иностранной валюты наступает сейчас, на пике силы рубля. Об этом заявила финансовый эксперт Ольга Гогаладзе. Ее процитировали «Известия».

Она пояснила, что приобретать доллар при курсе 76–77 рублей в любом случае окажется дешевле, чем после его будущей коррекции. Что касается тех, кто предпочитает более сложные стратегии, то она посоветовала обратить внимание на фонды денежного рынка, а также на «замещающие» облигации российских эмитентов, номинированные в долларах, но с выплатой купонов в рублях. По ее словам, этот инструмент позволяет защитить капиталы: если американская валюта дорожает, то инвестор может рассчитывать на больший рублевый эквивалент купона.

Кроме того, она назвала фундаментом облигации федерального займа, а также порекомендовала инвесторам присмотреться к ценным бумагам финансового сектора, IT и ретейла, машиностроения и компаний, инвестирующих в искусственный интеллект.

По информации Банка России, объем накопленных россиянами наличных превысил 17 триллионов рублей. За год объем сбережений вырос на 4,6 процента.