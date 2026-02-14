Реклама

Экономика
17:40, 14 февраля 2026Экономика

В Центральном банке назвали сумму накопленных наличных у россиян

ЦБ: Объем накоплений россиян наличными составил более 17 триллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк сообщил, что объем накопленных россиянами наличных составил более 17 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за 2025 год россияне накопили 17,1 триллиона рублей наличными. За год объем сбережений вырос на 4,6 процента, при том что годом ранее рост составил всего 0,1 процента.

Накопления иностранной валюты за 2025 год у россиян выросли впервые за три года и достигли 92,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали необычный способ гасить платежи по ипотеке и коммуналке.

