Россиянам назвали необычный способ гасить платежи по ипотеке и коммуналке

Экономист Гогаладзе: Доход от облигаций можно направить на платежи по ипотеке

Экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе в интервью агентству «Прайм» назвала россиянам необычный способ гасить платежи по ипотеке и коммуналке.

По ее словам, купонный доход от облигаций можно направить на погашение обязательных платежей, в том числе по кредитам и ЖКХ.

Экономист пояснила, что инвестор приобретает долговые бумаги через брокера и получает купонный доход. Эти выплаты зачисляются на брокерский счет, как правило, два раза в год. Средства можно направлять на регулярные обязательные платежи, со счета в указанный срок будет списываться фиксированная сумма.

Ранее президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми.

