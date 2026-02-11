Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
22:37, 11 февраля 2026Россия

Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми

Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Перечень поручений по итогам Совета по демографической и семейной политике размещен на официальном сайте Кремля.

Предполагается, что государство предоставит сумму в размере не более 450 тысяч рублей в случае рождения четвертого и последующих детей.

Срок выполнения поручения поставлен до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

