Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Перечень поручений по итогам Совета по демографической и семейной политике размещен на официальном сайте Кремля.
Предполагается, что государство предоставит сумму в размере не более 450 тысяч рублей в случае рождения четвертого и последующих детей.
Срок выполнения поручения поставлен до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.