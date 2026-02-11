Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 11 февраля 2026Экономика

Ипотечные ставки в России предложили снизить

Депутат Миронов: Ставку по ипотеке нужно привязать к ключевой ЦБ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Госдуме предложили снизить ипотечные ставки в России — для этого нужно привязать максимальный процент по кредитам к ключевой ставке Центробанка (ЦБ). С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Депутат предлагает сделать так, чтобы процентная ставка по договору жилищного кредита не превышала ключевую ставку ЦБ более чем на два процентных пункта. Миронов рассчитывает, что мера сделает жилье доступнее для россиян и снизит финансовую нагрузку на заемщиков.

Текущие условия по ипотеке сделали покупку жилья недоступной для большинства граждан. По данным Национального бюро кредитных историй, банки сейчас одобряют кредиты лишь 39 процентам обратившихся, а доля отказов превышает 60 процентов.

Ранее россиян научили безопасно сдавать в аренду ипотечные квартиры. Чтобы банк не лишил льготной программы по кредиту, нужно предупредить его и страховую компанию о намерении заселить в недвижимость жильцов и получать деньги от сдачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok