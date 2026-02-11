Ипотечные ставки в России предложили снизить

Депутат Миронов: Ставку по ипотеке нужно привязать к ключевой ЦБ

В Госдуме предложили снизить ипотечные ставки в России — для этого нужно привязать максимальный процент по кредитам к ключевой ставке Центробанка (ЦБ). С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Депутат предлагает сделать так, чтобы процентная ставка по договору жилищного кредита не превышала ключевую ставку ЦБ более чем на два процентных пункта. Миронов рассчитывает, что мера сделает жилье доступнее для россиян и снизит финансовую нагрузку на заемщиков.

Текущие условия по ипотеке сделали покупку жилья недоступной для большинства граждан. По данным Национального бюро кредитных историй, банки сейчас одобряют кредиты лишь 39 процентам обратившихся, а доля отказов превышает 60 процентов.

Текущие условия по ипотеке сделали покупку жилья недоступной для большинства граждан. По данным Национального бюро кредитных историй, банки сейчас одобряют кредиты лишь 39 процентам обратившихся, а доля отказов превышает 60 процентов.


