Экономика
16:53, 11 февраля 2026Экономика

Россиян научили сдавать в аренду ипотечные квартиры

Депутат Аксененко: О сдаче в аренду ипотечной квартиры необходимо сообщить банку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

О желании сдать в аренду квартиру, приобретенную с помощью льготной ипотеки, необходимо сообщить банку и страховой компании. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, льготные программы направлены на помощь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Подразумевается, что приобретенная таким образом квартира должна быть использована заемщиками для собственного проживания, а не получения дохода. Кроме того, если для покупки был использован маткапитал, органы опеки могут провести проверку и в случае сдачи жилья в аренду потребовать вернуть маткапитал и продать жилье.

Аксененко отметил, что в общих условиях кредитования указан запрет на сдачу недвижимости в наем без письменного согласия кредитора, поэтому о намерении сдать квартиру нужно уведомить кредитную организацию. Также необходимо сообщить страховой компании, так как условия страховки в случае ЧП с жильцами могут не покрыть убытки и не возместить ущерб банку. При нарушении обязательств заемщику придется выплатить неустойку, сумма которой указана в кредитном договоре.

Ранее профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что в 2026 году покупка квартиры стала выгоднее аренды.

