Выгоду от покупки и аренды квартиры сравнили

Профессор Кулаков: В 2026 году выгоднее приобретать квартиру, чем снимать

На фоне ужесточения условий льготной ипотеки и высоких рыночных ставок россияне задумываются, не выгоднее ли снимать жилье в аренду. Своим мнением на этот счет с «Газетой.Ru» поделился президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Если взять за основу самый большой рынок жилья — Москву — то средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в прошлом году составляла 60 тысяч рублей. В течение 2026-го, по прогнозам профессора, она будет только расти и достигнет 80 тысяч рублей в месяц. На основе этого можно сделать вывод, что в этом году выгоднее приобретать, чем снимать, заявил Кулаков.

При этом рассматривать покупку квартиры в ипотеку сегодня стоит только тем, у кого уже есть накопления на первоначальный взнос (этому могли способствовать высокие ставки по депозитам в последние годы) либо у кого имеется другая недвижимость на продажу, выручки от которой хватит на покрытие первого взноса. В идеале, по словам профессора, полученная сумма должна быть не меньше 40 процентов от стоимости новой квартиры. Благодаря этому покупатель сможет не только взять кредит, но и создать подушку безопасности на время его погашения. В 2025 году средний размер ипотечного платежа в Москве достигал 97 тысяч рублей. Соответственно, доход потенциального заемщика должен составлять как минимум 200 тысяч рублей.

Снижения ипотечных ставок в 2026 году эксперт не ждет. Не видит он и предпосылок для спада цен на жилье, а на фоне охлаждения рынка застройщики могут сократить число проектов, из-за чего предложение, особенно в регионах, сократится. Покупать квартиру с целью сдачи Кулаков не рекомендует: доходность от аренды не превышает 4-5 процентов при средних ставках по вкладам на уровне 14-16 процентов.

Ранее россиянам назвали лучшую для покупки в 2026 году недвижимость. Специалисты советуют обратить внимание на готовые новостройки и качественные вторичные объекты.