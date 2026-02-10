Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:24, 10 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали лучшую для покупки в 2026 году недвижимость

Юргенева: В 2026 году разумнее покупать недвижимость в готовых новостройках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В начале 2026 года лучше всего рассмотреть для покупки недвижимость в готовых новостройках и качественные вторичные объекты. О том, какой выбор сделать при желании приобрести жилье, рассказала эксперт рынка недвижимости, основательница Alpha Star Properties Елена Юргенева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в текущем году недвижимость в России может подорожать из-за роста себестоимости строительства, а также возвращения части спроса на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики и адаптации ипотечного рынка. С учетом этого, покупка готовых новостроек и качественной «вторички» станет наиболее рациональным выбором.

«Эти категории меньше подвержены резким колебаниям, но при восстановлении спроса именно они быстрее переходят из стадии торга в стадию роста. При этом в текущий момент покупатель часто может получить скидку, рассрочку или более выгодные условия, чем в период оживления рынка», — объяснила Юргенева.

Она добавила, что жилье на стадии котлована также может стать хорошим вариантом, однако важно внимательно подойти к выбору проекта и застройщика. Основной риск в данном случае — сроки и условия финансирования. Именно такие объекты чувствительнее всего к удорожанию себестоимости. «Для тех, кто готов ждать и принимать проектные риски, это способ зафиксировать цену на ранней стадии», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что покупка жилья сейчас в первую очередь имеет смысл для желающих улучшить жилищные условия или рассматривающих долгосрочное владение. Приобретение может защитить от роста цен в 2026 году, однако тем, кто с трудом может позволить себе ипотеку, лучше не торопиться с покупкой.

Ранее эксперты Т-Ж подсчитали, сколько потребуется зарплат для покупки квартиры в Москве. По их данным, жители столицы сможет приобрести квартиру, если отложит 155 зарплат. Это займет 13 лет.

