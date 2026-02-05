Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

Т-Ж: Для покупки квартиры москвичам придется откладывать зарплату 13 лет

Для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы жителю столицы придется откладывать всю зарплату в течение 13 лет. Всего нужно отложить 155 зарплат, об этом говорится в исследовании Т-Ж, передает Forbes.

Москва стала лидером рейтинга городов с самым недоступным жильем. Средняя зарплата в столице составляет 100 тысяч рублей, а средняя цена квартиры — 15,5 миллиона рублей. Так, уровень заработка здесь на треть выше, чем в других городах, однако и квартиры почти втрое дороже.

В среднем для покупки квартиры россиянину придется откладывать зарплату около шести лет. Медианная цена однушки в стране составляет 5,4 миллиона рублей, а медианная зарплата — 72 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге понадобится 117 зарплат, или почти 10 лет. В Казани — 116 зарплат. Самое доступное жилье в Уфе — на него копить придется чуть больше пяти лет, всего нужно отложить 64 зарплаты.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что рост цен за квадратный метр жилья в России — это «крик народной боли».