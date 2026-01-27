Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:59, 27 января 2026Экономика

Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

Депутат Иванов назвал несправедливым рост цен на квартиры в России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Рост цен за квадратный метр жилья в России это не просто цифры — это крик народной боли. Об этом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Иванов назвал несправедливым рост цен на квартиры, приведя в пример Москву, где стоимость «квадратного метра бетона и кирпича» достигла отметки в 787 тысяч рублей, что на 26 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, сокращается предложение студий (46 процентов), которые являются наиболее доступным вариантом для молодых семей. Иванов обратил внимание, что дорожают и строительно-монтажные работы.

Депутат подчеркнул, что ситуация с недвижимостью сказывается на демографической ситуации в стране. Из-за высоких цен на жилье многие семьи вынуждены снимать квартиры. Так, в 2025 году на рынке аренды в Москве был установлен исторический минимум стоимости — 44 тысячи рублей за скромное жилье. При таких расходах многие семьи не могут накопить на первоначальный взнос, заключил Иванов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность ожидаемым вводом жилья в 2028-2029 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

    Судья прервала выступление российского стендап-комика

    Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok