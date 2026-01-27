Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

Депутат Иванов назвал несправедливым рост цен на квартиры в России

Рост цен за квадратный метр жилья в России это не просто цифры — это крик народной боли. Об этом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Иванов назвал несправедливым рост цен на квартиры, приведя в пример Москву, где стоимость «квадратного метра бетона и кирпича» достигла отметки в 787 тысяч рублей, что на 26 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, сокращается предложение студий (46 процентов), которые являются наиболее доступным вариантом для молодых семей. Иванов обратил внимание, что дорожают и строительно-монтажные работы.

Депутат подчеркнул, что ситуация с недвижимостью сказывается на демографической ситуации в стране. Из-за высоких цен на жилье многие семьи вынуждены снимать квартиры. Так, в 2025 году на рынке аренды в Москве был установлен исторический минимум стоимости — 44 тысячи рублей за скромное жилье. При таких расходах многие семьи не могут накопить на первоначальный взнос, заключил Иванов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность ожидаемым вводом жилья в 2028-2029 годах.