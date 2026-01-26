В России обеспокоились ситуацией с жильем

Хуснуллин обеспокоился ожидаемым вводом жилья в России в 2028-2029 годах

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность ожидаемым вводом жилья в 2028-2029 годах. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Хуснуллина, прогнозы на 2027 год показывают снижение объема ввода, но незначительное. «Меня пока больше беспокоит сейчас ввод 2028-2029 года», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что в декабре прошлого года в стране наблюдался всплеск выдачи ипотеки и запуск новых проектов инвесторами. Этот фактор может сгладить снижение ввода жилья в будущем, однако по мере снижения ключевой ставки ЦБ правительство планирует продолжить работу над ускорением строительства нового жилья.

Ранее сообщалось, что в 2026 году сильнее всего подорожает жилье премиум-класса. Согласно данным Genesis Group, объекты в престижных районах могут вырасти в цене на пять-семь процентов.