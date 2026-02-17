Российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву. Чего ожидает Москва от предстоящих переговоров по Украине?

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву.

Борт вылетел из московского аэропорта в соответствии с графиком. Самолет отправился в Женеву, вопреки непростым погодным условиям. Ожидается, что он приземлится в Швейцарии 17 февраля рано утром.

До этого стало известно, что в Женеву прибыла украинская делегация. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, повестка дня уже согласована, а команда Украины готова к работе.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля. Сообщалось, что Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву, где пройдут переговоры.

Состав российской делегации был расширен

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о расширении состава российской делегации на переговорах в Женеве. В нее войдут также представители МИД и Минобороны России.

Имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что расширение состава российской делегации — позитивный сигнал.

На переговорах в Женеве надо создать дорожную карту в «духе Анкориджа»

На переговорах в Женеве надо создать дорожную карту в «духе Анкориджа», заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Если Киев договороспособен, то согласится в Женеве на выработку дорожной карты, иначе украинская делегация все «запутает, сократит, переиначит», отметил он.

Но если они договариваться не хотят, они все запутают, сократят, переиначат Григорий Карасин сенатор

Ранее Карасин призвал опираться не на слова и домыслы, а на факты в обсуждении переговорного процесса по Украине.

В МИД раскрыли указания для российской делегации на переговорах в Женеве

Делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве получила указания действовать в духе пониманий, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [России и США] в ходе их встречи в Анкоридже Сергей Рябков замглавы МИД России

Рябков добавил, что без соблюдения этих пониманий достичь успеха на переговорах будет сложно.

Дипломат также отметил, что страны Европы и евробюрократия составляют основную «партию войны», мешая администрации США договориться с Москвой на разумной основе.

Трамп поторопил Украину в преддверии переговоров

Президент США Дональд Трамп снова поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования.

Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу Дональд Трамп президент США

Он назвал предстоящие переговоры значительными.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что администрация Трампа в преддверии нового раунда переговоров усилила давление на Украину с целью добиться от нее уступок в пользу России.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение по завершению конфликта.

«Мы не пытаемся навязать кому-то соглашение. Мы просто хотим им помочь», — отметил шеф американской дипломатии. По его словам, США стремятся сыграть роль в достижении договоренности, но не будут заставлять стороны идти на невыгодные условия.

