Раскрыто содействие США российской делегации перед переговорами в Женеве

РИА Новости: США участвовали в обеспечении пролета делегации РФ в Женеву

Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диписточник.

«США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Швейцария не примет участия в переговорах по Украине в Женеве. Уточняется, что такое решение было принято по просьбе сторон. Энергетическое перемирие будет обсуждаться на переговорах в качестве одной из ключевых тем.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.