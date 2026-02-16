Раскрыты детали предстоящих переговоров по Украине в Женеве

РИА Новости: Швейцария не примет участия в переговорах по Украине в Женеве

Швейцарская сторона не примет участия в переговорах по Украине в Женеве, которые пройдут с 17 по 18 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Швейцария не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон», — утверждается в публикации.

По данным собеседника агентства, одновременно с переговорами по Украине в Женеве состоятся консультации по Ирану. Уточняется, что переговоры по иранской проблеме пройдут при участии посредников из Омана.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.