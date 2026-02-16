Реклама

22:34, 16 февраля 2026Бывший СССР

Делегация Украины прибыла в Женеву

Умеров сообщил, что делегация Украины прибыла в Женеву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинская делегация прибыла в Женеву, где 17 февраля состоятся трехсторонние переговоры с участием России и США. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, повестка дня уже согласована, а команда Украины готова к работе. «Мы ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам», — написал Умеров, добавив, что основной целью грядущих переговоров станет продвижение к достойному и устойчивому миру.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

