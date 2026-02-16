Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
14:23, 16 февраля 2026Мир

Госсекретарь США сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США никому не навязывают соглашение по Украине, а лишь предлагают помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вашингтон не навязывает сторонам конфликта мирное соглашение, а лишь предлагает помощь в его достижении. Об этом заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном госсекретарь США Марко Рубио. Трансляция доступна на Youtube-канале Associated Press.

«Мы не пытаемся навязать кому-то соглашение. Мы просто хотим им помочь», — отметил шеф американской дипломатии. По его словам, США стремятся сыграть роль в достижении договоренности, но не будут заставлять стороны идти на невыгодные условия.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы положить этому конец. Думаю, мир станет лучше, если у нас все получится», — заключил Рубио.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине. По его словам, Штаты не оставят попытки урегулировать украинский конфликт, так как считают, что это уникальное обязательство.

