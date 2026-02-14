Реклама

Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине

Госсекретарь Рубио: США не выйдут из процесса урегулирования на Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство. Об этом сообщает Bloomberg.

В интервью телеканалу он заявил, что это обязательство, от которого они не собираются отказываться, потому что считают его уникальным. Рубио также отметил, что США оказались единственной страной, которая смогла привлечь РФ и Украину к обсуждению возможности прекращения огня путем переговоров.

Ранее Рубио рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

