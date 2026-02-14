Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине

Госсекретарь Рубио: США не выйдут из процесса урегулирования на Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство. Об этом сообщает Bloomberg.

В интервью телеканалу он заявил, что это обязательство, от которого они не собираются отказываться, потому что считают его уникальным. Рубио также отметил, что США оказались единственной страной, которая смогла привлечь РФ и Украину к обсуждению возможности прекращения огня путем переговоров.

Ранее Рубио рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.