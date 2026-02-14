Реклама

Госсекретарь США раскрыл детали мирного процесса по Украине

Госсекретарь США Рубио: Перечень вопросов для урегулирования на Украине сузился
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующий комментарий он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, видео доступно на YouTube-канале Госдепартамента.

«Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился», — сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, сейчас остаются самые сложные вопросы, которые участникам переговоров еще предстоит решить. Вашингтон со своей стороны делает все возможное, чтобы сыграть роль в урегулировании, отметил он.

Во время своей речи госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты проверяют, насколько серьезны намерения России завершить конфликт с Украиной. Он подчеркнул, что Белый дом хочет найти условия урегулирования конфликта, которые устроят и Москву, и Киев.

