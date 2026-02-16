Реклама

Россия
23:51, 16 февраля 2026Россия

Российская делегация вылетела на переговоры в Женеву

Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Борт вылетел из одного из московских аэропортов в соответствии с графиком. Самолет отправился в Женеву, вопреки непростым погодным условиям. Ожидается, что он приземлится в Швейцарии 17 февраля рано утром.

Ранее стало известно, что делегация Украины прибыла в Женеву.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны в том числе обсудят вопрос территорий.

