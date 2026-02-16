Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 16 февраля 2026Мир

Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

Песков: На переговорах России и Украины в Женеве обсудят вопрос территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На мирных переговорах России и Украины в швейцарской Женеве в том числе обсудят вопрос территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — отметил представитель Кремля.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров РФ и Украины. Известно, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Российский город поплыл из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok