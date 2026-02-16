Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

Песков: На переговорах России и Украины в Женеве обсудят вопрос территорий

На мирных переговорах России и Украины в швейцарской Женеве в том числе обсудят вопрос территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — отметил представитель Кремля.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров РФ и Украины. Известно, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник президента России Владимир Мединский.