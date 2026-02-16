Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 16 февраля 2026Мир

Рябков рассказал об угрозах и рисках в ходе переговоров по Украине

Рябков: Европа мешает администрации Трампа договариваться с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европы и евробюрократия составляют основную «партию войны», мешая администрации США договариваться с Москвой на разумной основе. Об этом на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что видит основные угрозы и риски в безудержной политике милитаризма, которую проводят европейские страны. Именно они, по мнению замглавы МИД РФ, ранее не позволили выйти на приемлемые рамки урегулирования конфликта на Украине.

«Именно они создают иллюзии в Киеве о том, что России можно нанести стратегическое поражение», — указал Рябков. Он подчеркнул, что европейские страны действуют из собственных, во многом корыстных интересов, мешая наладить конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В нее войдут около 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    ВВС США впервые перебросили микрореактор по воздуху

    Россиянка получила в подарок от мужа Cartier и попала на штраф

    В Госдуме предложили ввести шестизначные штрафы за одну уловку при продаже автомобилей

    Бесплодная женщина родила две пары близнецов в один день с разницей в год

    В Госдуме призвали решать квартирный вопрос как в Белоруссии

    Рябков рассказал об угрозах и рисках в ходе переговоров по Украине

    Пострадавшей от любовника россиянке дали одно право

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok