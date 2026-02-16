Рябков рассказал об угрозах и рисках в ходе переговоров по Украине

Рябков: Европа мешает администрации Трампа договариваться с Россией

Страны Европы и евробюрократия составляют основную «партию войны», мешая администрации США договариваться с Москвой на разумной основе. Об этом на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что видит основные угрозы и риски в безудержной политике милитаризма, которую проводят европейские страны. Именно они, по мнению замглавы МИД РФ, ранее не позволили выйти на приемлемые рамки урегулирования конфликта на Украине.

«Именно они создают иллюзии в Киеве о том, что России можно нанести стратегическое поражение», — указал Рябков. Он подчеркнул, что европейские страны действуют из собственных, во многом корыстных интересов, мешая наладить конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В нее войдут около 20 человек.