В делегацию России на переговорах по Украине внесли изменение

ТАСС: Делегация России на переговорах по Украине в Женеве будет расширена

Делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегацию расширили, в нее войдут около 20 человек», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

С 17 по 18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.