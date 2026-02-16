Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
14:52, 16 февраля 2026Мир

В делегацию России на переговорах по Украине внесли изменение

ТАСС: Делегация России на переговорах по Украине в Женеве будет расширена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегацию расширили, в нее войдут около 20 человек», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву, где пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

С 17 по 18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

