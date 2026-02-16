В МИД раскрыли указания для российской делегации на переговорах в Женеве

Рябков: Делегация России получила указания действовать в духе Анкориджа

Делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве получила указания действовать в духе пониманий, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [России и США] в ходе их встречи в Анкоридже», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков добавил, что без соблюдения этих пониманий достичь успеха на переговорах будет сложно.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В нее войдут около 20 человек.