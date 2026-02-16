Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 16 февраля 2026Мир

В МИД раскрыли указания для российской делегации на переговорах в Женеве

Рябков: Делегация России получила указания действовать в духе Анкориджа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве получила указания действовать в духе пониманий, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [России и США] в ходе их встречи в Анкоридже», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков добавил, что без соблюдения этих пониманий достичь успеха на переговорах будет сложно.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В нее войдут около 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Москвичам пообещали резкий рост сугробов

    Назван способ за два дня снизить уровень холестерина без лекарств

    На свободно гулявшую кошку возложили вину за схватку с катаной в российском городе

    Зону поиска втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга расширили в несколько раз

    Глава украинского МИД выдвинул ЕС одно требование

    Россиянка ударила сожителя ножом после комментария про ремонт

    В МИД раскрыли указания для российской делегации на переговорах в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok