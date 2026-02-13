Реклама

В России ответили на сообщение о достигнутой по одному вопросу договоренности с Украиной

Карасин призвал опираться не на слова, а на факты в обсуждении переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал опираться не на слова и домыслы, а на факты в обсуждении переговорного процесса по Украине. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщение Politico о том, что российская и украинская делегации на встречах в Абу-Даби достигли понимания в том, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона.

«Все рассуждения информационных агентств, журналов и газет достойны внимания. Но нам важны факты, конкретные детали. Тогда мы можем что-то обсуждать. Мы хорошо знаем украинских переговорщиков еще с 2014-2015 годов. Поэтому будем ориентироваться не на слова и домыслы по поводу будущих результатов, а на конкретные факты и то, чего мы сможем добиться, исходя из тех задач, которые поставлены были нашим президентом», — заметил Карасин.

Поэтому ждем конкретных фактов, результатов, фамилий, географических мест и так далее — все, что связано с мирным урегулированием украинского кризиса и работаем над этим

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Украины достигли общего понимания в том, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона.

Также собеседники издания назвали территориальный вопрос «главным камнем преткновения», поскольку обе стороны не намерены отказываться от своих позиций. Однако, по словам западного чиновника, после переговоров «у всех появилось ощущение, что путь вперед существует».

