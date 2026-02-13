Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

Politico: Россия и Украина достигли согласия, как определить прекращение огня

Российские и украинские представители на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли общего понимания в том, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Стороны достигли общего согласия по тому, как определить прекращение огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия. Но главные вопросы — как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск — остаются нерешенными», — сообщил журналу неназванный европейский чиновник.

Также собеседники издания назвали территориальный вопрос «главным камнем преткновения», поскольку обе стороны не намерены отказываться от своих позиций. Однако, по словам западного чиновника, после переговоров «у всех появилось ощущение, что путь вперед существует».

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров США, России и Украины по урегулированию конфликта может пройти в Майами или Абу-Даби на следующей неделе. По мнению американских чиновников, именно на этой встрече может быть достигнут прогресс.

