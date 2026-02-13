Названы вероятные места для нового раунда переговоров по Украине

Politico: Переговоры США, России и Украины могут пройти в Майами или Абу-Даби

Новый раунд переговоров США, России и Украины по урегулированию конфликта могут пройти в Майами или Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США, Россия и Украина планируют провести новую встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби», — говорится в материале.

Именно там, по мнению американских чиновников, может быть достигнут прогресс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро. Место переговоров не уточнялось.