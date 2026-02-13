Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 13 февраля 2026Мир

Названы вероятные места для нового раунда переговоров по Украине

Politico: Переговоры США, России и Украины могут пройти в Майами или Абу-Даби
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новый раунд переговоров США, России и Украины по урегулированию конфликта могут пройти в Майами или Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США, Россия и Украина планируют провести новую встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби», — говорится в материале.

Именно там, по мнению американских чиновников, может быть достигнут прогресс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро. Место переговоров не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира пошла на сделку с Трампом

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    В Крыму женщина погрела ноги у Вечного огня

    Фицо осадил вмешивающихся в дела его страны фразой о марихуане

    Слова генсека НАТО о самой большой стране в мире вызвали гнев на Западе

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Пентагон отправил крупнейший авианосец США на Ближний Восток

    В российском городе мертвого мужчину нашли в гараже после пожара

    Стало известно о секретных переговорах Европы о ядерном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok