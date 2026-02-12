В Кремле анонсировали новый раунд переговоров по Украине

Песков: Новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро

Новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что второй раунд произойдет уже скоро», — сказал представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. Он также прокомментировал инициативу американской стороны, предлагавшей создать на спорных территориях свободную экономическую зону. По словам Зеленского, «ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге» от нее.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч с российской и украинской делегациями отметил, что вопрос территорий и гарантий безопасности Киеву остаются самыми сложными темами в переговорах по урегулированию конфликта.