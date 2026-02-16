В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

Чепа: Расширение состава делегации на переговорах в Женеве — хороший знак

Расширение состава российской делегации на трехсторонних переговорах по мирному урегулированию с США и Украиной — позитивный сигнал, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что это указывает на расширение круга вопросов для обсуждения.

«Это, очевидно, хороший знак. Потому что расширение делегации — это расширение вопросов, связанных с урегулированием. Это и вопросы, связанные, в частности, с контролем за возможным исполнением ряда вопросов — тут в первую очередь нужны представители министерства обороны. Из состава делегации мы делаем вывод, что обсуждаться будут и экономические, коммерческие темы», — сказал политик.

Он уточнил, что ждать прекращения конфликта после переговоров в Женеве пока не стоит, тем не менее каждый новый раунд приближает урегулирование.

«Каждые переговоры добавляют какой-то конкретики, уточнения каких-то нюансов. Конфликт продлится еще какое-то время. Но мы делаем все для того, чтобы он завершился как можно скорее», — заключил Чепа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о расширении состава российской делегации на переговорах в Женеве. В нее войдут также представители МИД и Минобороны России.